1 órája
Báb, zene, varázslat - beszélgetés Medgyesi Annával, a Kalimpa Színház megálmodójával
Hogyan fér meg egymás mellett egy mesebeli királykisasszony cipője, egy handpan nevű különleges hangszer és egy adventi betlehemes bábelőadás? Medgyesi Anna, vagy ahogy a legtöbben ismerik: Panni, a Kalimpa Színház és Zenekar alapítója erről is mesél a legfrissebb Zaol-podcast epizódban.
Medgyesi Anna bábszínész
A bábszínész, drámapedagógus pályáját a Griff Bábszínháznál kezdte, majd zenekarokban énekelt, azóta pedig meséket játszik, verseket zenésít meg, grafikákból animációt készít, miközben saját gyermekei is Kalimpa-rajongóként nőnek fel. Vendégünk elárulja, hogyan születik meg egy bábelőadás, miként lehet zenével és humorral valódi élményt adni a legkisebbeknek és az is kiderül, miért lett népszerű hangszer a handpan az utazószínház előadásain.
A beszélgetésben szó esik még:
- a legújabb Sómese című előadásról,
- a Szirtes Edina Mókussal kialakult alkotói barátságról,
- a Kalimpa-repertoárról,
- a magyar népmesék világáról,
- és a zene erejéről a színpadon.
Zaol podcast
- Mentes, mégis mennyei: ezek a receptek most minden konyhában jól jöhetnek
- Veterán motorok és járművek szerelmesei Bocföldén
- Szeretünk Zala: a slow turizmus csodája és a kapcsolatok ereje
- Tudja, milyen egy profi sportoló élete? A zalai világbajnok most elárulta
- Zalakaros a csúcsra ért: a fürdő olyan elismerést kapott, amit egész Európa megirigyelhet
Zaol podcast
- Mentes, mégis mennyei: ezek a receptek most minden konyhában jól jöhetnek
- Veterán motorok és járművek szerelmesei Bocföldén
- Szeretünk Zala: a slow turizmus csodája és a kapcsolatok ereje
- Tudja, milyen egy profi sportoló élete? A zalai világbajnok most elárulta
- Zalakaros a csúcsra ért: a fürdő olyan elismerést kapott, amit egész Európa megirigyelhet