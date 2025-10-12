október 12., vasárnap

Báb, zene, varázslat - beszélgetés Medgyesi Annával, a Kalimpa Színház megálmodójával

Címkék#Zaol podcast#Medgyesi Anna#mese#varázslat

Hogyan fér meg egymás mellett egy mesebeli királykisasszony cipője, egy handpan nevű különleges hangszer és egy adventi betlehemes bábelőadás? Medgyesi Anna, vagy ahogy a legtöbben ismerik: Panni, a Kalimpa Színház és Zenekar alapítója erről is mesél a legfrissebb Zaol-podcast epizódban.

Medgyesi Anna bábszínész

A bábszínész, drámapedagógus pályáját a Griff Bábszínháznál kezdte, majd zenekarokban énekelt, azóta pedig meséket játszik, verseket zenésít meg, grafikákból animációt készít, miközben saját gyermekei is Kalimpa-rajongóként nőnek fel. Vendégünk elárulja, hogyan születik meg egy bábelőadás, miként lehet zenével és humorral valódi élményt adni a legkisebbeknek és az is kiderül, miért lett népszerű hangszer a handpan az utazószínház előadásain.

A beszélgetésben szó esik még:

- a legújabb Sómese című előadásról,

- a Szirtes Edina Mókussal kialakult alkotói barátságról,

- a Kalimpa-repertoárról,

- a magyar népmesék világáról,

- és a zene erejéről a színpadon.

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
