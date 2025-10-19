október 19., vasárnap

Kötetbemutató

24 perce

Emlékszel a Tarhonyára? Megjelentek az ikonikus zalai együttes frontemberének dalszövegei (galéria)

Kötetben jelent meg Lukács Sándor zalaegerszegi énekes, zenész, dalszerző több mint száz dalszövege. A kiadványt az Apáczai művelődési központban mutatták be.

Emlékszel a Tarhonyára? Megjelentek az ikonikus zalai együttes frontemberének dalszövegei (galéria)

Lukács Sándor dedikálja a kötetet a bemutatón

Fotó: Pezzetta Umberto

Lukács Sándor, művésznevén Z. Lukács Sándor több mint négy évtizede kezdte meg zenei karrierjét. A ReuMa, a Technikai Szünet, a Tarhonya Kedélyzenekar, a By The Way, a Tea Culpa és a Magyarucca formációban is alkotott, dalszövegeit kívülről fújták a koncertek látogatói. Most egy kötetbe fűzték az eddigi 109 dalszövegét, a könyv borítóján Németh Miklós grafikusművész alkotása látható. A Pannon Tükör kulturális folyóirat kiadásában megjelent kötetet az Apáczai művelődési központban mutatták be a hétvégén. 

Lukács Sándor könyvbemutatója

Fotók: Pezzetta Umberto

 

