24 perce
Emlékszel a Tarhonyára? Megjelentek az ikonikus zalai együttes frontemberének dalszövegei (galéria)
Kötetben jelent meg Lukács Sándor zalaegerszegi énekes, zenész, dalszerző több mint száz dalszövege. A kiadványt az Apáczai művelődési központban mutatták be.
Lukács Sándor dedikálja a kötetet a bemutatón
Fotó: Pezzetta Umberto
Lukács Sándor, művésznevén Z. Lukács Sándor több mint négy évtizede kezdte meg zenei karrierjét. A ReuMa, a Technikai Szünet, a Tarhonya Kedélyzenekar, a By The Way, a Tea Culpa és a Magyarucca formációban is alkotott, dalszövegeit kívülről fújták a koncertek látogatói. Most egy kötetbe fűzték az eddigi 109 dalszövegét, a könyv borítóján Németh Miklós grafikusművész alkotása látható. A Pannon Tükör kulturális folyóirat kiadásában megjelent kötetet az Apáczai művelődési központban mutatták be a hétvégén.
Lukács Sándor könyvbemutatójaFotók: Pezzetta Umberto
Huszonöt év után CD-re kerülnek a legendás Tarhonya-dalokNegyedszázad telt el azóta, hogy a legendás hírű zalaegerszegi Tarhonya Kedélyzenekar megjelentette első, s gyakorlatilag egyetlen albumát. Az évforduló tiszteletére a korabeli dalgyűjteményt – ami szinte fellelhetetlen már – ismét kiadják, ám ezúttal már