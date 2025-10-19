Emlékszel a Tarhonyára? Megjelentek az ikonikus zalai együttes frontemberének dalszövegei (galéria)

Ezt ne hagyja ki! Zenekar

Huszonöt év után CD-re kerülnek a legendás Tarhonya-dalok Negyedszázad telt el azóta, hogy a legendás hírű zalaegerszegi Tarhonya Kedélyzenekar megjelentette első, s gyakorlatilag egyetlen albumát. Az évforduló tiszteletére a korabeli dalgyűjteményt – ami szinte fellelhetetlen már – ismét kiadják, ám ezúttal már