Amikor megszólalt a telefon, Seress Rezső válaszolt – különleges pillanat a Kvártélyház szentesi előadásán

A Független Vidéki Színházak Fesztiválját idén első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a szentesi Tóth József Színházban, ahol öt estén öt társulat mutatott be egy-egy darabot. A szervező az idén tavasszal alakult Vidéki Független Színházi Szövetség volt, amelynek tagja a Kvártélyház Szabadtéri Színház is. A kulturális seregszemlén - melyet a jövőben szeretnének kibővíteni - egyelőre a szövetség alapítói vettek részt, számolt be róla a távirati iroda. A zalaegerszegi társulat a fesztivál negyedik napján mutatta be a zenés darabot.

Tompagábor Kornél mint Seress Rezső a Szomorú Vasárnap című zenés darabban. Fotó: Kvártélyház

"Ez is az én dalom" - a Kvártélyház sikere Szentesen

- Hatalmas élmény volt a szentesi előadás, tombolt a közönség, s felemelő volt átélni, ahogy a darab végén a Szeressük egymást, gyerekek című dalt közösen énekelte velünk a közönség, mindez igazi katarzist teremtett a nézőtéren - bocsátja előre Tompa Gábor, a Kvártélyház Szabadtéri Színház igazgatója, a darab rendezője s egyben Seress Rezső megformálója, hangsúlyozva, mennyire fontos a kis vidéki színházaknak egy-egy ilyen bemutatkozási lehetőség. Egyetlen malőr csúszott csak az előadásba: megszólalt egy néző telefonja, de abban a pillanatban ez is a színpadi történések részévé vált: "Ez is az én dalom" - szólt ki Seress Rezső a darabból.

Tompa Gábor üdvözölte a Vidéki Független Színházi Szövetség létrejöttét is, mint fogalmazott, nem is volt kérdés, hogy a Kvártélyház ott lesz az alapítók között. A Szomorú vasárnapról szólva kiemelte: nemrég Zalalövőre vitték el az előadást, december 2-án pedig a Veszprém vármegyei Pétfürdőn mutatják be, ugyancsak a Déryné Program keretében. Az előadásban Tompagábor Kornél kelti életre a zeneszerzőt, feleségét Dura Veronika alakítja, Jani pincért pedig Cseh Richárd. A dalokhoz élőben szól a zongora, amit Berkes Dániel zenetanár, zongorista, zenekarvezető, dalszerző szólaltat meg.

Az ötnapos szentesi programsorozat műfaji sokszínűséget, különleges színházi találkozásokat kínált a közönségnek.

A Független Vidéki Színházak Fesztiválja előadásai:

A komáromi Magyarock Dalszínház előadásában A kőszívű ember fiait láthatták a nézők.

A Mandala Dalszínház Nyíregyházáról egy klasszikus, de új köntösbe bújtatott vígjátékot, a Hippolyt, a lakájt mutatta be.

A Szegedi Pinceszínház a John Lennon emlékére készült zenés estjét játszotta.

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Zalaegerszegről a Szomorú vasárnap című produkciójával vendégszerepelt Szentesen.

A fesztivál záróelőadása a celldömölki Soltis Lajos Színház darabja, Szép Ernő Május című színműve volt.

Minőségi színházi élmény mindenkinek A Vidéki Független Színházi Szövetség tavasszal alakult azzal a céllal, hogy hosszú távon erős szakmai és érdekképviseleti közösséggé váljon, és hozzájáruljon a független színházi szféra fejlődéséhez, elismertségéhez, számolt be róla akkor az MTI. Alapítók: Szegedi Pinceszínház, Soltis Lajos Színház (Celldömölk), Magyarock Dalszínház (Komárom), Kvártélyház Szabadtéri Színház (Zalaegerszeg), Mandala Dalszínház (Nyíregyháza), Hármas Határ Színházi Társulás (Szentes). A vidéki független színházak meghatározó szerepet játszanak a helyi közösségek kulturális életében. Elengedhetetlenek a művészeti fejlődés szempontjából, hozzájárulnak a kulturálisan hátrányos helyzetű települések felzárkóztatásához, és szoros együttműködésben dolgoznak a vidéki kőszínházakkal. Bár méretük kisebb, mobilitásuk és rugalmasságuk révén olyan helyekre is eljutnak, ahol más színházi intézmények nem tudnak megjelenni. Így biztosítják a minőségi színházi élményt a nagyvárosoktól távol élők számára is.

Szomorú vasárnap - már 2013 óta

A Szomorú vasárnap című, Müller Péter tollából, Seress Rezső dalaira írt zenés játékot 2013-ban mutatta be a Kvártélyház Szabadtéri Színház, akkor Tomba Gábor így nyilatkozott portálunknak: "A darab beleillik a Kvártélyház hét éve elindított koncepciójába, olyan műveket tűzünk műsorra, amelyekben kedves emberek szerepelnek. Ez is ilyen. Seress Rezső egy kegyetlen korszak elbűvölő személyisége volt, a zenéje pedig önmagáért beszél. Számos olyan örökzöld dallamot fütyörészünk, amiről a többség nem is sejti, hogy ugyancsak az ő keze alatt született. Ilyen például a Szeressük egymást gyerekek, vagy a Gyere Bodri kutyám... És persze mindenek előtt a Szomorú vasárnap, amit több mint száz nyelven adtak elő, s olyan klasszisok énekeltek, mint Ray Charles, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, de még Björk is."