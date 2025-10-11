„Krasznahorkai László Nobel-díja közös öröm – műveinek olvasása elmélyült perceket ígér, ami a mai világban ritka kincs”

– Krasznahorkai László Nobel-díja nemcsak az írónak, hanem minden magyar alkotónak és olvasónak is elismerés – fogalmazott lapunknak Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, aki szerint az elismerés az olvasás és a szépirodalom iránti érdeklődést is új lendülethez juttathatja.

Krasznahorkai László díja emlékeztethet bennünket arra, hogy az irodalom nem csupán múlt, hanem élő jelen – és minden olvasóban továbbírja önmagát, még a világot formáló digitális átalakulás közepette is.

Fotó: Anadolu / Forrás: Getty Images

Ki is Krasznahorkai László?

Krasznahorkai László 1954-ben született Gyulán. Az ELTE jogi és bölcsészkarára is járt, de végül az írás mellett kötelezte el magát. Már első regénye, az 1985-ben megjelent Sátántangó egy csapásra ismertté tette a kortárs irodalomban: a mű sötét, apokaliptikus hangulatával és hosszú, sodró mondataival új stílust teremtett.

A későbbi regényei – köztük Az ellenállás melankóliája, Háború és háború, valamint Seiobo járt odalent – mind a világban és az emberi lélekben uralkodó káoszt, a rend utáni vágyat vizsgálják.

Műveit több mint húsz nyelvre fordították le, és gyakori alkotótársa volt Tarr Béla filmrendezőnek, akivel több világhírű filmet készítettek, köztük a Sátántangó és A torinói ló című alkotásokat.

A zalaegerszegi könyvtárban is nőtt az érdeklődés a friss irodalmi Nobel-díjas művei iránt

– Ez óriási lehetőség arra, hogy az olvasást népszerűsítsük, előtérbe helyezzük a szépirodalmi műveket. Az, hogy ismét egy magyar szerző kaphatta a Nobel-díjat, nagyon komoly elismerés az itthoni íróknak, és inspiráció is lehet más alkotók számára – fogalmazott Tóth Renáta. Hozzátette: már most tapasztalható, hogy nő az érdeklődés Krasznahorkai László könyvei iránt, a korábbi köteteit ma már újra keresik az olvasók.

Noha néhány írása, részlete vagy filmadaptációja megjelenik ajánlott olvasmányként a középiskolai irodalomtanításban és az emelt szintű érettségi tematikai javaslatai között, mindezidáig nem kerültek be művei a kötelező olvasmányok sorába.

A könyvtárvezető szerint a Nobel-díj hatása az oktatásban is érezhető lehet a jövőben. – Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy valamelyik műve előbb-utóbb bekerüljön a gimnáziumi tananyagba. Egy ilyen elismerés presztízst ad, és a fiatalokat is közelebb hozhatja a kortárs irodalomhoz – tette hozzá.