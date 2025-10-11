október 11., szombat

Irodalmi Nobel-díj 2025

2 órája

„Krasznahorkai László Nobel-díja közös öröm – műveinek olvasása elmélyült perceket ígér, ami a mai világban ritka kincs”

Friss irodalmi Nobel-díjasunk, Krasznahorkai László neve ismét reflektorfénybe állította a magyar irodalmat. De vajon mit jelentenek a mai olvasóközönség számára a velünk élő irodalom óriásai? Milyen hatással lehetnek Krasznahorkai László gondolatai a fiatalokra, és miként formálhatják az olvasáskultúrát?

Keszán-Dopita Tünde

Krasznahorkai László Nobel-díja nemcsak az írónak, hanem minden magyar alkotónak és olvasónak is elismerés – fogalmazott lapunknak Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, aki szerint az elismerés az olvasás és a szépirodalom iránti érdeklődést is új lendülethez juttathatja.

Krasznahorkai László
Krasznahorkai László díja emlékeztethet bennünket arra, hogy az irodalom nem csupán múlt, hanem élő jelen – és minden olvasóban továbbírja önmagát, még a világot formáló digitális átalakulás közepette is.
Fotó: Anadolu / Forrás:  Getty Images

Ki is Krasznahorkai László?

Krasznahorkai László 1954-ben született Gyulán. Az ELTE jogi és bölcsészkarára is járt, de végül az írás mellett kötelezte el magát. Már első regénye, az 1985-ben megjelent Sátántangó egy csapásra ismertté tette a kortárs irodalomban: a mű sötét, apokaliptikus hangulatával és hosszú, sodró mondataival új stílust teremtett.

A későbbi regényei – köztük Az ellenállás melankóliája, Háború és háború, valamint Seiobo járt odalent – mind a világban és az emberi lélekben uralkodó káoszt, a rend utáni vágyat vizsgálják.

Műveit több mint húsz nyelvre fordították le, és gyakori alkotótársa volt Tarr Béla filmrendezőnek, akivel több világhírű filmet készítettek, köztük a Sátántangó és A torinói ló című alkotásokat.

A zalaegerszegi könyvtárban is nőtt az érdeklődés a friss irodalmi Nobel-díjas művei iránt

Ez óriási lehetőség arra, hogy az olvasást népszerűsítsük, előtérbe helyezzük a szépirodalmi műveket. Az, hogy ismét egy magyar szerző kaphatta a Nobel-díjat, nagyon komoly elismerés az itthoni íróknak, és inspiráció is lehet más alkotók számára – fogalmazott Tóth Renáta. Hozzátette: már most tapasztalható, hogy nő az érdeklődés Krasznahorkai László könyvei iránt, a korábbi köteteit ma már újra keresik az olvasók.

Noha néhány írása, részlete vagy filmadaptációja megjelenik ajánlott olvasmányként a középiskolai irodalomtanításban és az emelt szintű érettségi tematikai javaslatai között, mindezidáig nem kerültek be művei a kötelező olvasmányok sorába.

A könyvtárvezető szerint a Nobel-díj hatása az oktatásban is érezhető lehet a jövőben. – Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy valamelyik műve előbb-utóbb bekerüljön a gimnáziumi tananyagba. Egy ilyen elismerés presztízst ad, és a fiatalokat is közelebb hozhatja a kortárs irodalomhoz – tette hozzá.

Tóth Renáta személyes élményéről is mesélt: – Amikor meghallottam a hírt, elővettem a könyvespolcomról az egyik kötetét. Ahogy fellapoztam, benne volt egy régi könyvjelzőm – talán jel, hogy folytassam. Krasznahorkai művei különleges világba vezetnek, elmélyült olvasást igényelnek, és ez jó is így: a mai rohanó világban időnként meg kell állni, akár egy ilyen könyvvel a kezünkben – mondta. Titkos tervünk, hogy a könyvtárban létrehozunk egy „Krasznahorkai-sarkot”, ahol az író műveit kiemelten mutatjuk be olvasóinknak.

Magyar és nemzetközi díjakkal már korábban is elismerték munkásságát

Krasznahorkai László a kortárs magyar irodalom egyik legelismertebb alkotója, aki több rangos hazai díjat is elnyert. 1993-ban megkapta a József Attila- és a Márai Sándor-díjat, majd 1996-ban a Déry Tibor-díjat. 2013-ban Kossuth-díjjal tüntették ki életművéért, amellyel a magyar és a világirodalom egyik legkülönlegesebb hangú prózavilágát teremtette meg.

Krasznahorkai munkásságát továbbá számos nemzetközi díjjal ismerték el – 2015-ben megkapta a Man Booker International Prize-t, 2019-ben pedig a National Book Award for Translated Literature díjat.

Krasznahorkai László díja emlékeztethet bennünket arra, hogy az irodalom nem csupán múlt, hanem élő jelen – és minden olvasóban továbbírja önmagát, még a világot formáló digitális átalakulás közepette is.

 

