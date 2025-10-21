"Durva" volt a meglepetés – Tizedik helyen a magyarok 18 ország legügyesebb és legszabályosabb biciklisei között

A kerékpáros sorozatot idehaza a Magyar Autóklub és a rendőrség szervezi, Dalma pedig már rutinos résztvevőnek számít. Hogy mást ne mondjunk, az előző két vármegyei versenyt a lányoknál ő nyerte meg. Az idén pedig „behúzta” az országos döntőt is, így utazhatott Belgrádba.

Csiszár Dalma Belgrádban, a kerékpáros verseny eredményhirdetése után.

Fotó: ZH

– Az első napot Budapesten töltöttük, hogy összeismerkedjünk – mesélte Csiszár Dalma, aki Kemendolláron él a családjával. – Egy fiú Debrecenből érkezett, egy-egy fiú és lány pedig Pest vármegyét képviselte a csapatban.

A szervezők alaposan meglepték a kerékpáros mezőny tagjait

Dalma a nyáron sokat készült, s ennek hála a tesztek során, valamint az ügyességi pályán is kiválóan teljesített. Ám a szervezők egy meglepetésfeladattal is készültek...

– Szabályossági pályát építettek, ami igazán megrostálta a 18 országból érkezett résztvevőket – részletezte Dalma. – Egy teremben volt a pálya, előzőleg nem tudtunk róla semmit, és azokkal sem lehetett közben beszélni, akik már túl voltak a feladaton. Itt nagyon sok pontot vesztett mindenki, a mi eredményünk a lehetséges nyolcvanból 15 lett... Az én esetemben például egy balra kanyarodásnál jegyeztek fel hibát, mert nem néztem hátra, illetve nem soroltam be középre. De olyan keskeny volt a kijelölt út, hogy kétirányú forgalomban két bicikli is alig fért volna el rajta, még felezővonalat sem festettek fel, ezért feledkeztem meg ezekről a kötelező dolgokról. De mindenki szenvedett – csak a házigazda szerbek értek el maximális pontot...

A magyar csapat végül Boszniával holtversenyben a 10. helyen zárt – győztek a hazaiak a lettek és a csehek előtt.

Dalma viszont hozzátette: így is nagy és pozitív élményként marad meg benne a viadal. Társaival barátságokat kötöttek, illetve nagyon élvezték a szülők-rokonok alkotta szurkoló csapatok biztatását, ráadásul remek volt a verseny utáni napra szervezett kirándulás is, melynek során például a nándorfehérvári várban töltötték az időt.