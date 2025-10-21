1 órája
"Durva" volt a meglepetés – Tizedik helyen a magyarok 18 ország legügyesebb és legszabályosabb biciklisei között
Csiszár Dalma, a pókaszepetki Festetics általános iskola hatodikosa nagy kalandnak volt részese a közelmúltban: a magyar csapat tagjaként részt vehetett a „Ki a mester két keréken?” elnevezésű kerékpáros ügyességi és szabályossági verseny Szerbiában megrendezett nemzetközi viadalán.
Magyar versenyzők, szülők és kísérők Belgrádban. A zászló mögött jobbról a második Csiszár Dalma.
Fotó: ZH
A kerékpáros sorozatot idehaza a Magyar Autóklub és a rendőrség szervezi, Dalma pedig már rutinos résztvevőnek számít. Hogy mást ne mondjunk, az előző két vármegyei versenyt a lányoknál ő nyerte meg. Az idén pedig „behúzta” az országos döntőt is, így utazhatott Belgrádba.
– Az első napot Budapesten töltöttük, hogy összeismerkedjünk – mesélte Csiszár Dalma, aki Kemendolláron él a családjával. – Egy fiú Debrecenből érkezett, egy-egy fiú és lány pedig Pest vármegyét képviselte a csapatban.
A szervezők alaposan meglepték a kerékpáros mezőny tagjait
Dalma a nyáron sokat készült, s ennek hála a tesztek során, valamint az ügyességi pályán is kiválóan teljesített. Ám a szervezők egy meglepetésfeladattal is készültek...
– Szabályossági pályát építettek, ami igazán megrostálta a 18 országból érkezett résztvevőket – részletezte Dalma. – Egy teremben volt a pálya, előzőleg nem tudtunk róla semmit, és azokkal sem lehetett közben beszélni, akik már túl voltak a feladaton. Itt nagyon sok pontot vesztett mindenki, a mi eredményünk a lehetséges nyolcvanból 15 lett... Az én esetemben például egy balra kanyarodásnál jegyeztek fel hibát, mert nem néztem hátra, illetve nem soroltam be középre. De olyan keskeny volt a kijelölt út, hogy kétirányú forgalomban két bicikli is alig fért volna el rajta, még felezővonalat sem festettek fel, ezért feledkeztem meg ezekről a kötelező dolgokról. De mindenki szenvedett – csak a házigazda szerbek értek el maximális pontot...
A magyar csapat végül Boszniával holtversenyben a 10. helyen zárt – győztek a hazaiak a lettek és a csehek előtt.
Dalma viszont hozzátette: így is nagy és pozitív élményként marad meg benne a viadal. Társaival barátságokat kötöttek, illetve nagyon élvezték a szülők-rokonok alkotta szurkoló csapatok biztatását, ráadásul remek volt a verseny utáni napra szervezett kirándulás is, melynek során például a nándorfehérvári várban töltötték az időt.