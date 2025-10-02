„Jól vagy Mami? Jaj kicsim, köszönöm, hogy gondoltál rám!” – az Idősek Világnapja nem egyetlen napról szól

Az idősek társadalomhoz való hozzájárulásának tiszteletben tartása, és méltóságuk kiemelése, függetlenségük és befogadásuk fontossága mind kiemelten fontos. – írja a WHO.

Hajas Éva Alzheimer-világnap az Idősek hónapja keretében Zalaegerszegen megtáncoltatta a nyugdíjasokat a parkban.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az élet szeretete és az idősek iránti gondoskodás kéz a kézben jár

Amikor az idősekre gondolok, a nagymamám jut eszembe, aki pár éve már a felhőkön eszi a sütiket, láblógatva, pedig 85 évesen még „holdacskát” sütött nekünk. 96-ot mutatott az utolsó születésnapi tortája. A mi mamánk aggastyánként távozott erről a világról, hatalmas űrt hagyva maga után, de bebizonyítva, hogy az életet szeretni kell.

A WHO besorolása szerint a 60–74 évesek az idősödők, a 75–89 évesek az idősek, míg a 90 felettieket a nagyon idősek közé sorolják – vagy ahogy hétköznapi nyelven mondjuk, az aggastyánok közé.

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az Idősek világnapját, hogy felhívja a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és ráirányítsa a társadalom és a gazdaság figyelmét az idősek aktív részvételére. A fejlett országokban ugyanis évről évre csökken az aktívan dolgozók aránya, miközben a születések száma is csökken, ezért ez a tendencia várhatóan folytatódik. Az idősek foglalkoztatásának ösztönzése hozzájárulhatna az aktív dolgozók arányának növeléséhez.

Családi hagyomány és közösségi gondoskodás

Zala vármegyében erős a figyelem és tisztelet az idősek iránt, és én is úgy érzem, ez a zalai emberek sajátja. - mondja Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere, aki 2024-ben az Életet az Éveknek Klubszövetség Zalai Szervezete által alapított, Idősbarát Polgármester Díját vehette át.

Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere

Forrás: Zalai Hírlap

Én magam is itt születtem, és bár természetesnek veszem ezt a közvetlenséget, sok ismerősöm, aki az ország más tájairól érkezik ide, mindig kiemeli: Zala megyében különleges a vendégszeretet és az emberek közvetlensége. Ez nemcsak az idegenek irányába nyilvánul meg, hanem saját közösségünk tagjai, így az idősek felé is. A tisztelet itt valóban mindennapi gyakorlat.

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy tavaly én kaphattam meg ezt a címet. - folytatja Baracskai József. Mindig is hangsúlyoztam, hogy ez nem csupán nekem, hanem Zalaszentgrót városának, elsősorban a közösségnek szól, hiszen 15 év polgármesterségem alatt két korosztályra fordítottunk különösen nagy figyelmet: a gyermekekre és az idősekre. Mindkét csoportnak szüksége van a támogatásra, és mi mindig igyekeztünk megadni azt. Magamról is elmondhatom, hogy ezt a gondolkodást otthonról hoztam. Édesapám gyermekorvos volt, édesanyám pedig ma is aktívan dolgozik, igaz már maga is az idősek közé tartozik, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei szervezetének a vezetője. Ez a fajta szociális gondolkodás családi örökség számomra. Emellett polgármesterként is baráti kapcsolatot sikerült kialakítanom a helyi nyugdíjas közösségekkel – ők is segítik a munkámat, és egy olyan nyitottságot tapasztalok részükről, ami számomra nagyon felemelő.