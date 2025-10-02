26 perce
„Jól vagy Mami? Jaj kicsim, köszönöm, hogy gondoltál rám!” – az Idősek Világnapja nem egyetlen napról szól
Minden év október 1-jén világszerte ünnepeljük az Idősek Világnapját, majd egy hónapon át tartó programsorozat következik vármegyénk több városában és településén is, hogy felhívjuk a figyelmet az öregedéssel járó kihívásokra és lehetőségekre. Az idősek tisztelete és támogatása nem egyetlen napról szól.
Az idősek társadalomhoz való hozzájárulásának tiszteletben tartása, és méltóságuk kiemelése, függetlenségük és befogadásuk fontossága mind kiemelten fontos. – írja a WHO.
Az élet szeretete és az idősek iránti gondoskodás kéz a kézben jár
Amikor az idősekre gondolok, a nagymamám jut eszembe, aki pár éve már a felhőkön eszi a sütiket, láblógatva, pedig 85 évesen még „holdacskát” sütött nekünk. 96-ot mutatott az utolsó születésnapi tortája. A mi mamánk aggastyánként távozott erről a világról, hatalmas űrt hagyva maga után, de bebizonyítva, hogy az életet szeretni kell.
A WHO besorolása szerint a 60–74 évesek az idősödők, a 75–89 évesek az idősek, míg a 90 felettieket a nagyon idősek közé sorolják – vagy ahogy hétköznapi nyelven mondjuk, az aggastyánok közé.
Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az Idősek világnapját, hogy felhívja a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és ráirányítsa a társadalom és a gazdaság figyelmét az idősek aktív részvételére. A fejlett országokban ugyanis évről évre csökken az aktívan dolgozók aránya, miközben a születések száma is csökken, ezért ez a tendencia várhatóan folytatódik. Az idősek foglalkoztatásának ösztönzése hozzájárulhatna az aktív dolgozók arányának növeléséhez.
Családi hagyomány és közösségi gondoskodás
Zala vármegyében erős a figyelem és tisztelet az idősek iránt, és én is úgy érzem, ez a zalai emberek sajátja. - mondja Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere, aki 2024-ben az Életet az Éveknek Klubszövetség Zalai Szervezete által alapított, Idősbarát Polgármester Díját vehette át.
Én magam is itt születtem, és bár természetesnek veszem ezt a közvetlenséget, sok ismerősöm, aki az ország más tájairól érkezik ide, mindig kiemeli: Zala megyében különleges a vendégszeretet és az emberek közvetlensége. Ez nemcsak az idegenek irányába nyilvánul meg, hanem saját közösségünk tagjai, így az idősek felé is. A tisztelet itt valóban mindennapi gyakorlat.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy tavaly én kaphattam meg ezt a címet. - folytatja Baracskai József. Mindig is hangsúlyoztam, hogy ez nem csupán nekem, hanem Zalaszentgrót városának, elsősorban a közösségnek szól, hiszen 15 év polgármesterségem alatt két korosztályra fordítottunk különösen nagy figyelmet: a gyermekekre és az idősekre. Mindkét csoportnak szüksége van a támogatásra, és mi mindig igyekeztünk megadni azt. Magamról is elmondhatom, hogy ezt a gondolkodást otthonról hoztam. Édesapám gyermekorvos volt, édesanyám pedig ma is aktívan dolgozik, igaz már maga is az idősek közé tartozik, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei szervezetének a vezetője. Ez a fajta szociális gondolkodás családi örökség számomra. Emellett polgármesterként is baráti kapcsolatot sikerült kialakítanom a helyi nyugdíjas közösségekkel – ők is segítik a munkámat, és egy olyan nyitottságot tapasztalok részükről, ami számomra nagyon felemelő.
Jelenleg világszerte mintegy 600 millió idős ember él, és a következő húsz évben várhatóan megduplázódik ez a szám. Az Idősek napja nem csupán számokról szól: a tisztelet kifejezése magában foglalja az elfogadást, a támogatást és a szeretetet, és emlékeztet minket arra, hogy idősebb társaink fontos, értékes tagjai közösségünknek.