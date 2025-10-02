október 2., csütörtök

Fergeteges műsor várta az időseket a világnap zalaegerszegi rendezvényén (képgaléria)

Címkék#Városi Hangverseny és Kiállítóterem#Életet az Éveknek Klubszövetség#idősek világnapja

Október elsején és az egész hónapban kiemelt figyelem irányul a szépkorúakra Zalában is. Az idősek világnapja alkalmából e héten szerdán Zalaegerszegen nagy ünnepséggel köszöntötték a generáció képviselőit.

Győrffy István
Fergeteges műsor várta az időseket a világnap zalaegerszegi rendezvényén (képgaléria)

Ticz András és Jurina Beáta, a Hevesi Sándor Színház két színművésze az idősek világnapja alkalmából rendezett zalaegerszegi ünnepségen

Fotó: Győrffy István

Az idősek világnapja zalaegerszegi programjáról részletes tudósítást közöltünk hírportálunkon, és képgalériákkal is bemutattuk az ünnepség résztvevőit, kitüntetettjeit. A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben az elismerő oklevelek sokasága mellett az Idősbarát Polgármester díj is gazdára talált. 

Az Életet az Éveknek klubszövetség zalai szervezete az ünnepség végén kulturális műsorral is kedveskedett a jelenlévőknek. Fergeteges műsort adott Ticz András és Jurina Beáta, a Hevesi Sándor Színház két művésze, valamint Bódis Bettina énekes. Alábbi képgalériánkban a gálán készült fotókat tekintheti meg a kedves olvasó:

Gálaműsor az idősek világnapja zalaegerszegi ünnepségén

Fotók: Győrffy István

Az idősek hónapja programsorozat részeként kiállítás is nyílt a minap Zalaegerszegen, a színházban.

