31 perce
Fergeteges műsor várta az időseket a világnap zalaegerszegi rendezvényén (képgaléria)
Október elsején és az egész hónapban kiemelt figyelem irányul a szépkorúakra Zalában is. Az idősek világnapja alkalmából e héten szerdán Zalaegerszegen nagy ünnepséggel köszöntötték a generáció képviselőit.
Ticz András és Jurina Beáta, a Hevesi Sándor Színház két színművésze az idősek világnapja alkalmából rendezett zalaegerszegi ünnepségen
Fotó: Győrffy István
Az idősek világnapja zalaegerszegi programjáról részletes tudósítást közöltünk hírportálunkon, és képgalériákkal is bemutattuk az ünnepség résztvevőit, kitüntetettjeit. A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben az elismerő oklevelek sokasága mellett az Idősbarát Polgármester díj is gazdára talált.
Az Életet az Éveknek klubszövetség zalai szervezete az ünnepség végén kulturális műsorral is kedveskedett a jelenlévőknek. Fergeteges műsort adott Ticz András és Jurina Beáta, a Hevesi Sándor Színház két művésze, valamint Bódis Bettina énekes. Alábbi képgalériánkban a gálán készült fotókat tekintheti meg a kedves olvasó:
Gálaműsor az idősek világnapja zalaegerszegi ünnepségénFotók: Győrffy István
Az idősek hónapja programsorozat részeként kiállítás is nyílt a minap Zalaegerszegen, a színházban.
