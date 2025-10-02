Fergeteges műsor várta az időseket a világnap zalaegerszegi rendezvényén (képgaléria)

Az idősek világnapja zalaegerszegi programjáról részletes tudósítást közöltünk hírportálunkon, és képgalériákkal is bemutattuk az ünnepség résztvevőit, kitüntetettjeit. A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben az elismerő oklevelek sokasága mellett az Idősbarát Polgármester díj is gazdára talált.

Az Életet az Éveknek klubszövetség zalai szervezete az ünnepség végén kulturális műsorral is kedveskedett a jelenlévőknek. Fergeteges műsort adott Ticz András és Jurina Beáta, a Hevesi Sándor Színház két művésze, valamint Bódis Bettina énekes. Alábbi képgalériánkban a gálán készült fotókat tekintheti meg a kedves olvasó: