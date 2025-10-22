Giordano Bruno vívódásai – szellemi párbaj a színpadon (galéria)

Az „abszolút történelmietlen játék” során Giordano Bruno (Besenczi Árpád) és VIII. Kelemen pápa (Horányi László) szellemi párbaja folyik, a természettudóst szeretné megmenteni az egyházfő. Számos filozófiai és teológiai utalást fedezhet fel a közönség, a rendező ugyanis Aquinói Szent Tamás, Arisztotelész, Szókratész és Platón gondolatait sem hagyja ki a párbeszédből. Einstein, a halál angyala (Hajós Szilárd), volt szerelme, Marcellina (Oláh Tánia), az inkvizíció elnöke, Bellarmini bíboros (Bellus Attila) és az őrparancsnok (Farkas Gergő) jelenik meg a színen.