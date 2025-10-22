1 órája
Giordano Bruno vívódásai – szellemi párbaj a színpadon (galéria)
Hétfőn mutatták be Zalaegerszegen az Esztergomi Várszínház és a Hevesi Sándor Színház közös produkcióját, ami augusztus végén debütált Esztergomban. Maróti Lajos Az utolsó utáni éjszaka című színművét havonta egyszer láthatja a közönség Zalaegerszegen. Érdekesség, hogy a főszerepeket a két teátrum direktora játssza, a darabot a Jászai-díjas Pataki András rendezte.
Besenczi Árpád és Horányi László a színpadon. A darab zenéjét szerezte Varga Gábor zeneszerző, jelmeztervező Szőke Julianna, a rendező által megálmodott díszlet Mészáros Tibor műhelyében készült. Rendezőasszisztens Kovács Kitti.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Az „abszolút történelmietlen játék” során Giordano Bruno (Besenczi Árpád) és VIII. Kelemen pápa (Horányi László) szellemi párbaja folyik, a természettudóst szeretné megmenteni az egyházfő. Számos filozófiai és teológiai utalást fedezhet fel a közönség, a rendező ugyanis Aquinói Szent Tamás, Arisztotelész, Szókratész és Platón gondolatait sem hagyja ki a párbeszédből. Einstein, a halál angyala (Hajós Szilárd), volt szerelme, Marcellina (Oláh Tánia), az inkvizíció elnöke, Bellarmini bíboros (Bellus Attila) és az őrparancsnok (Farkas Gergő) jelenik meg a színen.
Az utolsó utáni éjszaka című darab a Hevesi Sándor SzínházbanFotók: Pezzetta Umberto
Besenczi Árpád Giordano Bruno szerepében: a gondolkodás szabadságáról, a világegyetem végtelenségéről