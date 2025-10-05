Csapó Ida hazatért: női portrékat „rajzol” a varrógéppel (galéria, videó)

Csapó Ida a megnyitóra stílusosan, saját maga által komponált ingben érkezett. A nagymamától örökölt textilen három fontos női cérnaportré: a marxista feminista Alexandra Kollontáj, világ első nagykövete, a franca forradalom idején lefejezett polgárjogi aktivista Olympe de Gouges, valamint a csíkos könyvek írója, Kertész Erzsébet. A tárlaton híres és kevésbé ismert hölgyek, köztük a zalaiak örömére a méltán neves Kerecsényi Edit muzeológus életét ismerhetjük meg. A művek alatt ugyanis amolyan ismeretterjesztés céljából rövid történetük, munkásságuk olvasható. A cérnaportrék zalaegerszegi válogatása 15 fontos, néhol méltatlanul elfeledett nőt mutat be. Méghozzá a tudomány, a népművészet és hagyomány, hímzés területéről.

Csapó Ida 15 női cérnaportré válogatással érkezett a Göcseji Múzeumba.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Csapó Ida a szenvedélyének él

Csapó Ida másfél évtizedig dolgozott újságíróként, így nem véletlen, hogy régi kollégái ugyancsak köszöntötték a tárlatmegnyitón. Mellettük számos intézmény, egyesület vezetője, képviselője, illetve barátok, osztálytársak beszélgettek vele régi ismerősként. A zalaegerszegi kiállítás különleges, hiszen most először mutatta be ezt a válogatást. Csapó Ida a szenvedélyének él: 2013 óta került újra előtérbe a képzőművészet és textilművészet. Nem véletlen, hogy a kiállítás megnyitására Pánczél Petrát kérték fel, akit születése óta ismer. A kulturális újságíró úgy fogalmazott, Ida ezekkel a cérnaportrékkal a nők függetlenségét, öntörvényűségét, az alkotói energiáit mutatja be.