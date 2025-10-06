október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás a Göcseji Múzeumban

5 órája

Csapó Ida hazatért Zalaegerszegre - íme "a nők elfeledett története" (galéria)

Címkék#Csapó Ida#kiállítás#múzeum

Emlék- és gondolatfoszlányok Csapó Ida kiállítását nézve... Valamikor hetvenes években történt. A Zalai Hírlap szerkesztőségében belépett a szobánkba Hári Sándor, a lap akkori nagy tekintélyű főszerkesztő-helyettese, kezében egy Magyar Ifjúsággal, amit kollégám, Csapó Ida elé tett.

Győrffy István

„Ezt hogy’ gondolja?” és a lap két, egész oldalas cikkére mutatott. Az írás fölött szinte ordított a cím: Kali Jag… A cím alatti képen gyönyörű cigánylány táncolt mezítláb. A cikket Ida írta. Elsírta magát, s úgy emlékszem, valami olyat mondott, hogy azt remélte, talán örülnek neki. Akkoriban nem lehetett más lapnak dolgozni, de ez most nem is érdekes… Sokkal inkább az, hogy ez a pillanat örökre megragadt az emlékezetemben.

Csapó Ida
Csapó Ida az egyik kiállított alkotása mellett
Fotó: Győrffy István

Azért is, mert Ida írása Bari Károly cigány költő egyik sorához kapcsolódott: „Kiszolgáltatva hitemnek / Haláltalan szavakkal szólok, / ande muro jilo kali jag phabol (szívemben fekete tűz ég), / kimondom nektek az éjszakát.” A Kaly Jag (írják kali-nak, káli-nak és Kaly-nak) 1978-ban alakult magyarországi cigány folklóregyüttes volt, az első olyan magyarországi cigány együttes, amely országos ismertséget szerzett. A „Fekete tűz” együttesről szólt Ida írása, akivel a hetvenes években egyívású újságírók voltunk. A „lélek rezgése” volt ez, fergeteges cigány táncokkal, eredeti koreográfiákkal, ősi ritmusokkal, dallamokkal… Ida, az apró termetű asszony szenvedélyesen kutatta, kereste az újat, az igazat, s mindezt a jobbítás szándékával. Vagy másfél évtizedet töltött el az újságírói pályán, aztán gyöngyfűzéssel foglakozott, főállású kézművesként népművészeti vásárokra járt. Belekóstolt a politikába is, aztán elhagyta Egerszeget, Budapestre költözött. Sok év telt el azóta, s Ida most ismét hazajött, bemutatni hozta a munkáit. Képzeljék el, cérnával varr főleg női portrékat…

Ahogy ő írja, 2019-ben rátalált a kortárs textilművészetre. Családtörténeti alkotásai mellett azokról a nőkről készít cérnaportrékat, akik a népművészet, a néprajz terén alkottak maradandót. Kiemeli a nőket, az alanyait a láthatatlanságból. Elmúlt hatvan, amikor ezzel kezdte újra az életét. Varrással! Kézzel és géppel alkot olyan dolgokat, amelyekről beszélni nehéz.

Ezeket az alkotásokat látni kell, amire most van is lehetőség. Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban most nyílt meg a kiállítása „Női szálak – Tudomány, népművészet, hagyomány” címmel.

Ida számomra így mutatta be röviden a munkáját: „A nők elfeledett története…”

Csapó Ida kiállítása

Fotók: Győrffy István

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu