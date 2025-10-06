Csapó Ida hazatért Zalaegerszegre - íme "a nők elfeledett története" (galéria)

„Ezt hogy’ gondolja?” és a lap két, egész oldalas cikkére mutatott. Az írás fölött szinte ordított a cím: Kali Jag… A cím alatti képen gyönyörű cigánylány táncolt mezítláb. A cikket Ida írta. Elsírta magát, s úgy emlékszem, valami olyat mondott, hogy azt remélte, talán örülnek neki. Akkoriban nem lehetett más lapnak dolgozni, de ez most nem is érdekes… Sokkal inkább az, hogy ez a pillanat örökre megragadt az emlékezetemben.

Csapó Ida az egyik kiállított alkotása mellett

Fotó: Győrffy István

Azért is, mert Ida írása Bari Károly cigány költő egyik sorához kapcsolódott: „Kiszolgáltatva hitemnek / Haláltalan szavakkal szólok, / ande muro jilo kali jag phabol (szívemben fekete tűz ég), / kimondom nektek az éjszakát.” A Kaly Jag (írják kali-nak, káli-nak és Kaly-nak) 1978-ban alakult magyarországi cigány folklóregyüttes volt, az első olyan magyarországi cigány együttes, amely országos ismertséget szerzett. A „Fekete tűz” együttesről szólt Ida írása, akivel a hetvenes években egyívású újságírók voltunk. A „lélek rezgése” volt ez, fergeteges cigány táncokkal, eredeti koreográfiákkal, ősi ritmusokkal, dallamokkal… Ida, az apró termetű asszony szenvedélyesen kutatta, kereste az újat, az igazat, s mindezt a jobbítás szándékával. Vagy másfél évtizedet töltött el az újságírói pályán, aztán gyöngyfűzéssel foglakozott, főállású kézművesként népművészeti vásárokra járt. Belekóstolt a politikába is, aztán elhagyta Egerszeget, Budapestre költözött. Sok év telt el azóta, s Ida most ismét hazajött, bemutatni hozta a munkáit. Képzeljék el, cérnával varr főleg női portrékat…

Ahogy ő írja, 2019-ben rátalált a kortárs textilművészetre. Családtörténeti alkotásai mellett azokról a nőkről készít cérnaportrékat, akik a népművészet, a néprajz terén alkottak maradandót. Kiemeli a nőket, az alanyait a láthatatlanságból. Elmúlt hatvan, amikor ezzel kezdte újra az életét. Varrással! Kézzel és géppel alkot olyan dolgokat, amelyekről beszélni nehéz.

Ezeket az alkotásokat látni kell, amire most van is lehetőség. Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban most nyílt meg a kiállítása „Női szálak – Tudomány, népművészet, hagyomány” címmel.

Ida számomra így mutatta be röviden a munkáját: „A nők elfeledett története…”