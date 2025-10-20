1 órája
Komolyzene és tomboló közönség? Állva ünnepelték Balázs Jánost Zalaegerszegen (galéria)
Nem túlzás, ha azt állítjuk: tombolt a közönség Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész péntek esti zalaegerszegi koncertjén. Az általa életre hívott Cziffra-fesztivál keretében érkezett a városba a művész, nem sokkal azután, hogy családjával pápai áldásban részesült a Vatikánban.
Balázs János és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar fogadja a tapsot a zalaegerszegi koncerten
Fotó: Pezzetta Umberto
Csak Liszt-zongoraversenyeket játszott a világhírű művész a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral, Bognár Ferenc vezényletével. Mégpedig négy zongoraversenyt egymás után, ami önmagában különleges, nem beszélve arról az előadásmódról, virtuozitásról, amivel Balázs János a világ legjelentősebb koncerthelyszínein is lenyűgözte már a közönséget. Ő alapította a Cziffra-fesztivált, amellyel a legendás zongoraművész emléke előtt tisztelegnek, a magyar zeneszerzőket népszerűsítik itthon és külföldön, felkarolva egyúttal az ifjú zongorista tehetségeket. Példaképéről Balázs János nemrég a Magyar Nemzetnek adott interjúban úgy fogalmazott: "Cziffra György a legjobb példa, a legpontosabb iránytű művészi és emberi hitvallásban is."
A művész a zalaegerszegi koncerten két ráadással is meglepte a közönséget. Facebook-oldaláról pedig kiderült: néhány napja a Vatikánban koncertezett, s pápai áldásban részesült családjával együtt.
Cziffra fesztivál Zalaegerszegen: Liszt-maraton – Liszt zongoraversenyeiFotók: Pezzetta Umberto