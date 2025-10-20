Komolyzene és tomboló közönség? Állva ünnepelték Balázs Jánost Zalaegerszegen (galéria)

Csak Liszt-zongoraversenyeket játszott a világhírű művész a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral, Bognár Ferenc vezényletével. Mégpedig négy zongoraversenyt egymás után, ami önmagában különleges, nem beszélve arról az előadásmódról, virtuozitásról, amivel Balázs János a világ legjelentősebb koncerthelyszínein is lenyűgözte már a közönséget. Ő alapította a Cziffra-fesztivált, amellyel a legendás zongoraművész emléke előtt tisztelegnek, a magyar zeneszerzőket népszerűsítik itthon és külföldön, felkarolva egyúttal az ifjú zongorista tehetségeket. Példaképéről Balázs János nemrég a Magyar Nemzetnek adott interjúban úgy fogalmazott: "Cziffra György a legjobb példa, a legpontosabb iránytű művészi és emberi hitvallásban is."

Balázs János és családja pápai áldásban részesült nemrég. A képen XIV. Leó pápa, valamint a művész és családja

Forrás: Facebook/Balázs János

A művész a zalaegerszegi koncerten két ráadással is meglepte a közönséget. Facebook-oldaláról pedig kiderült: néhány napja a Vatikánban koncertezett, s pápai áldásban részesült családjával együtt.