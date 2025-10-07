A magyar tenger, ahogy még soha: különleges történetek láttak napvilágot a Balatonról

Százötven évvel az eredeti könyv megjelenése után a Corvina Kiadó szerkesztői úgy gondolták, a kerek évforduló és az azóta nagyot változott világ megérdemli, hogy elkészüljön Eötvös könyvének remake-je. Újragondolása. Tizennégy kortárs magyar írót, hat férfit és hat nőt kértek meg, induljanak el Eötvös nyomában, és írják le, mit jelent nekik a magyar tenger. Benedek Ágota, Bíró Zsombor Aurél, Cserházi Éva, Cserna-Szabó András, Fehér Béla, Harag Anita, Háy János, Horváth Viktor, Parti Nagy Lajos, Szabó Borbála, Szécsi Noémi, Tompa Andrea, Ugron Zsolna és Vida Gábor vállalkozott a feladatra, a kötet előszavát Nyáry Krisztián írta. Így született meg a Pannon Egyetem támogatásával, Szederkényi Olga szerkesztésében az Utazásom a Balatonom körül című könyv, ami különleges, ugyanakkor úttörő vállalkozás is a maga műfajában. Irodalmi palackposta, írják az alcímben, üzenet a jövőnek: milyen a magyar írók Balatonja 2025-ben.

Az Utazás a Balatonom körül borítója

Utazás a Balaton körül, Balatonakarattyáról Balatonakarattyáig

Vagy mégsem erről szól csak ez a könyv? Az íróember fantáziáját és tudását nem lehet kordonok közé kényszeríteni, arról ír, amiről akar. Az viszont figyelemre érdemes. A kötet tematikája követi az eredeti művet, vagyis azon az útvonalon haladnak íróink, amelyen Eötvös és jeles kortársai elindulnak Balatonakarattyáról, hogy eljussanak Balatonakarattyáig, körbeutazzák a tavat, de ez az utazás nem vonaton, vagy lovaskocsin történik, hanem az emlékek szárnyán. Személyes vagy történelmi, kultúrtörténeti emlékek elevenednek meg előttünk Karinthy Frigyestől Jókai Mórig és Zita királynőig, régi balatoni szerelmekig, nyaralásokig és tragédiákig, és persze égig érő hullámokat vet az írói fantázia is. Ki csak elindul a Balatonra, ki oda is ér, ki végigjárja az eötvösi utat, ki csak a nádasig jut el, ki meg felmászik a badacsonyi bazaltorgonákig, hogy onnan lássa meg mindazt, amiről ma már tudjuk, mert időközben megtanultuk, hogy a világ egyik, ha nem a legszebb látványa tárul elénk. A Balaton azonban nemcsak egy tó, hanem a magyar történelem emlékhordozója, a rómaiaktól a törökökön át a Habsburgokig és tovább, egészen máig. És a magyar kultúra múzsája a festészettől és irodalomig. Ezért természetes tehát, hogy valamely mai írónk a múltban jár, más a jelenben, megint más pedig csak a fantáziájában utazik. Ettől olyan érdekes és színes a kortárs írók kötete.