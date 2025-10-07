2 órája
A magyar tenger, ahogy még soha: különleges történetek láttak napvilágot a Balatonról
Százötven évvel ezelőtt öt férfi körbejárta a magyar tengert, majd egyikük, Eötvös Károly, akit a világ addig a tiszaeszlári vérvád brilliáns ügyvédjeként ismert, bemutatkozott szépíróként is. Utazás a Balaton körül című könyve nemcsak a maga korában aratott zajos sikert, máig kultúrtörténeti alapmű, amelyet kezébe kell vennie mindazoknak, akik úgy gondolják: szeretnék, ha közük lenne a tóhoz. Akár, mert mellette élnek, akár, mert kíváncsiak mindarra a szépségre és gazdagságra, amelyet kínál.
Százötven évvel az eredeti könyv megjelenése után a Corvina Kiadó szerkesztői úgy gondolták, a kerek évforduló és az azóta nagyot változott világ megérdemli, hogy elkészüljön Eötvös könyvének remake-je. Újragondolása. Tizennégy kortárs magyar írót, hat férfit és hat nőt kértek meg, induljanak el Eötvös nyomában, és írják le, mit jelent nekik a magyar tenger. Benedek Ágota, Bíró Zsombor Aurél, Cserházi Éva, Cserna-Szabó András, Fehér Béla, Harag Anita, Háy János, Horváth Viktor, Parti Nagy Lajos, Szabó Borbála, Szécsi Noémi, Tompa Andrea, Ugron Zsolna és Vida Gábor vállalkozott a feladatra, a kötet előszavát Nyáry Krisztián írta. Így született meg a Pannon Egyetem támogatásával, Szederkényi Olga szerkesztésében az Utazásom a Balatonom körül című könyv, ami különleges, ugyanakkor úttörő vállalkozás is a maga műfajában. Irodalmi palackposta, írják az alcímben, üzenet a jövőnek: milyen a magyar írók Balatonja 2025-ben.
Utazás a Balaton körül, Balatonakarattyáról Balatonakarattyáig
Vagy mégsem erről szól csak ez a könyv? Az íróember fantáziáját és tudását nem lehet kordonok közé kényszeríteni, arról ír, amiről akar. Az viszont figyelemre érdemes. A kötet tematikája követi az eredeti művet, vagyis azon az útvonalon haladnak íróink, amelyen Eötvös és jeles kortársai elindulnak Balatonakarattyáról, hogy eljussanak Balatonakarattyáig, körbeutazzák a tavat, de ez az utazás nem vonaton, vagy lovaskocsin történik, hanem az emlékek szárnyán. Személyes vagy történelmi, kultúrtörténeti emlékek elevenednek meg előttünk Karinthy Frigyestől Jókai Mórig és Zita királynőig, régi balatoni szerelmekig, nyaralásokig és tragédiákig, és persze égig érő hullámokat vet az írói fantázia is. Ki csak elindul a Balatonra, ki oda is ér, ki végigjárja az eötvösi utat, ki csak a nádasig jut el, ki meg felmászik a badacsonyi bazaltorgonákig, hogy onnan lássa meg mindazt, amiről ma már tudjuk, mert időközben megtanultuk, hogy a világ egyik, ha nem a legszebb látványa tárul elénk. A Balaton azonban nemcsak egy tó, hanem a magyar történelem emlékhordozója, a rómaiaktól a törökökön át a Habsburgokig és tovább, egészen máig. És a magyar kultúra múzsája a festészettől és irodalomig. Ezért természetes tehát, hogy valamely mai írónk a múltban jár, más a jelenben, megint más pedig csak a fantáziájában utazik. Ettől olyan érdekes és színes a kortárs írók kötete.
Hogyan lett a mocsárból magyar tenger?
A Balatont az írók és a költők és a mérnökök találták ki, írja bevezetőjében Nyáry Krisztián, majd sorra veszi, hogyan lett az évezredekig csak mocsárnak, haszontalan, hajózhatatlan, lápvidéknek tartott területből a magyar tenger. Olyan hungarikum, amit ma már nem adnánk oda senkinek. Időközben ugyanis, bár ez az idő csak alig két évszázad, az életünk, a nyaraink elmaradhatatlan része lett. Utazhatunk a horvát tengerre, vagy egzotikus homokpartokra, a Balaton a mi otthonunk. Háromszor tervezték lecsapolni, legutóbb a hetvenes évek elején Veszprém megye nagyhatalmú párttitkára, Papp János akart kukoricát vetni a medrében, de nagyhatalom ide, tervek oda, a Balaton eddig túlélt mindent: pusztítási tervet, szabályozást, parti beépítéseket.
Szerencsére ma már vannak tudós védelmezői, akik nap mint nap figyelmeztetnek: ez a tó nem úszómedence, nem kényünk-kedvünk és alkalmi igényeink szerint formálható képződmény, hanem a legnagyobb természeti kincsünk. Vigyázzunk rá!
Hanthy Kinga