Az állatmenhely javára adnak koncertet a növendékek

A zalaegerszegi Pálóczi-zeneiskolában október 6-án, hétfőn 17.30-kor jótékonysági koncertet adnak a növendékek a Bogáncs állatmenhely javára. A belépés ingyenes, de a helyszínen örömmel fogadnak pénzadományokat a menhely működéséhez vagy csirkementes száraztápot a mentett állatok számára. Az adományokat még október 10-ig várják.