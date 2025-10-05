Adománygyűjtés
1 órája
Az állatmenhely javára adnak koncertet a növendékek
A zalaegerszegi Pálóczi-zeneiskolában október 6-án, hétfőn 17.30-kor jótékonysági koncertet adnak a növendékek a Bogáncs állatmenhely javára. A belépés ingyenes, de a helyszínen örömmel fogadnak pénzadományokat a menhely működéséhez vagy csirkementes száraztápot a mentett állatok számára. Az adományokat még október 10-ig várják.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre