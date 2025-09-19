2 órája
Kóstolj murcit, bort a Wine and Chill-en, nézzél látványos műrepülő-showt – lenyűgöző a programkínálat!
Benne vagyunk az őszben, nem meglepő tehát, hogy a szüreti rendezvények uralják az előttünk álló hétvégét. A zalai programszervezők a vidám felvonulások ezer változatával készülnek, melyeken nyilván murci kóstolására is nyílik majd alkalom.
Autómentes nap
Zalaszentgróton pénteken (szeptember 19.) ismét autómentes napot tartanak: egész nap színes programok várnak kicsiket és nagyokat. A program reggel fél 8-kor kerékpárdíszítő versennyel indul, majd rendőrségi előadás következik a biztonságos közlekedésről. Délelőtt aszfalt-rajzverseny, ügyességi sorversenyek és a zalaegerszegi kutyaiskola interaktív bemutatója szórakoztatja a résztvevőket, délben pedig a Szelíd Motorosok vonulnak fel. Délután kerékpáros ügyességi verseny, élő társasjáték és városi túrák színesítik, este pedig közös sportjárás zárja a napot.
Kifut a kulthajó
A keszthelyi kikötőből szombaton 10 órakor ismét kifut a Kulthajó, melyen induláskor a Helka Akusztik (a Festetics György Zeneiskola produkciója) majd vidám játékok (szókereső, rejtvény, igaz/hamis kihívás és papírhajó-futam) következnek a Festetics György Városi Könyvtár szervezésében.
Szóra bírják a köveket
A Zalacsány melletti Örvényeshegyen a Göcseji Múzeum régészei 2017 óta végeznek feltárásokat az egykori pálos kolostor területén. Az eredményekről szombaton 10 órától szakavatott munkatársak tolmácsolásában hallhatnak az érdeklődők. Találkozó az Örvényeshegy u. 13-ban.
Társasjátékok
Ingyenes társasjáték klub és felnőttmegőrző vár mindenkit szombaton 17 órától a keszthelyi Goldmark művelődési központ nagytermében.
Hungarikum fesztivál
Balatongyörökön szombaton már második alkalommal rendezik meg a festői Szépkilátó mellett a Hungarikum- és Kézműves vásárt, a „Becehegyért és Paphegyért” Egyesület szervezésében. A program 11 órakor ünnepélyes megnyitóval indul, amelyet zenés és táncos produkciók, valamint könyvbemutató követ. A nap folyamán a látogatók hungarikumokat, kézműves portékákat és hazai termelők finomságait kóstolhatják, kipróbálhatják az íjászatot, hallgathatnak utca- és népzenét, míg a Szépkilátó Büfésoron és az egyesület sátránál különleges ételek és italok várják őket. A rendezvényt 17 órakor a Hungarikum Együttes koncertje zárja.
Kulturális örökségünk
Keszthely idén is gazdag programmal csatlakozik a Kulturális Örökség Napjához. Szombat délelőtt a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely várja a látogatókat, ahol 10 és 16 óra között a gazdasági iskola történetét, valamint az állattenyésztés és a pásztorkultúra világát bemutató tárlatok tekinthetők meg. Aki mélyebben is megismerné a helyszínt, annak 11 órától és 11:45-től vezetett sétákat is tartanak. A belvárosban több különleges helyszín nyitja meg kapuit. A Pethő-házban, Keszthely legrégebbi világi épületében 13 órától rövid ismertetővel készülnek, míg a Szendrey-emlékszobában, Szendrey Júlia szülőhelyén 14 órától 16 óráig kalauzolják az érdeklődőket. A Belvárosi Múzeumok – Történelmi Panoptikum 10 és 16 óra között ingyenesen lesz látogatható, s itt a tarsolylemezek díszített világával ismerkedhetnek meg a betérők. Kiemelt eseménnyel készül a Keszthelyi Városvédő Egyesület is: 13 órától szakmai fórumot szerveznek a középkori templomokról a BME bevonásával, majd délután vezetett templomlátogatásra invitálnak. A program a Szent Miklós templomnál indul, érinti a Fő téri ferences templomot és a Szent Lőrinc templomot is, végül a Szent Márton templomnál zárul. Ez a séta ritka alkalom, hogy a város középkori örökségét szakértők segítségével fedezzék fel a résztvevők.
Emléktábla avatás
A nagykanizsai zsidó hitközség szervezésében ma 11 órakor avatják fel a Csengery úton dr. Kahán Ágost szemészprofesszor és szülei emléktábláját.
Képeslapok
A balatongyöröki Bertha Bulcsu Művelődési Házban szombaton 14 órától Galambos Ottó képeslapgyűjtő mutatja be A képeslapok sokszínű világa című könyvet. A rendezvényen egy 100 évvel ezelőtti, balatongyöröki képeslapon talált dal is felcsendül. Közreműködik a Hungarikum Együttes.
Kultudvar
Három programmal is várja a közönséget szombaton a keszthelyi zsinagóga. Délután három órakor Péter Beatrix festménykiállítása nyílik meg, közreműködik Bardócz L. Csaba. Ezt a Festetics Vonósok (a Festetics György Zeneiskola tanári vonószenekara) koncertje követi 16 órakor, majd 16.30-tól Bibliai-kert látogatás következik Rejtő Gáborral.
Burgonya nap
Szombaton már tizennegyedszer rendezik meg Gyenesdiáson a Burgonya Napot a termelői piacon. A délután három órakor kezdődő ünnepélyes megnyitó után változatos programokkal várják a látogatókat: a „Gasztrocsipetke – Vissza a gyökerekhez!” beszélgetésen Németh Tamás „Füstbenjáró” mesterszakács és Buza Sanyi idézik fel a zalai és vasi paraszti ételek világát, majd gyermekműsorral, főzőverseny-eredményhirdetéssel és koncertekkel folytatódik a nap. A színpadon többek között a Nagyrécsei Ritmus zenekar, Babai Norbert, valamint a Sümegi Hastánc Egyesület látványos fényjátékos produkciója gondoskodik a jó hangulatról, az estét pedig a Signal duó bulija zárja. A rendezvény ideje alatt kicsiket és nagyokat is szórakoztat a Varázshangok Játszóház, a fa körhinta és a népi játékok, miközben a helyszínen nyílt lángon készülnek a burgonyás ételek a főzőverseny keretében, melyre családok és baráti társaságok is nevezhetnek. A kísérőprogram részeként bemutatkozik a karmacsi Elisabeth Menedék, ahol találkozni lehet örökbe fogadható kutyusokkal is.
Múzeumok éjszakája
A program szombaton 17 órakor kezdődik Keszthelyen, a Festetics-kastélyban, ahol a látogatók a történelmi enteriőröket, a vadászati kiállítást és különleges tárlatvezetéseket élvezhetnek, miközben zenei és művészeti élmények várják őket egészen 23 óráig. A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely is megnyitja kapuit, ahol a híres Fowler-gőzgép működését lehet megcsodálni, valamint családi játékok és gasztronómiai különlegességek színesítik az estét. A Fenékpusztai Majorságban klasszikus zenei erkélykoncert és az éjszakai fáklyás séta varázsol különleges hangulatot. A Balatoni Múzeum rendhagyó tárlatvezetésekkel, a Szendrey Emlékház múltidéző programokkal, a Kályhák Háza pedig szakmai bemutatóval készül az estére. A Belvárosi Múzeumok is nyitva lesznek este tizenegyig.
Szüreti mulatságok
Nagykanizsa palini városrészében szombaton 13.30 órakor Cser György kisbíró indítja a vidám menetet. A napot koronázó mulatság 20 órakor kezdődik a Lebár birtokon.
Murakeresztúron a felvonulás szombaton 10 órakor indul a falutáblától a művelődési házhoz. A 14 órai megnyitó után kulturális műsor következik, lesz tűzzsonglőr show (17.30), 22 órától a Decsi fivérek épnek fel.
Galambokon a vidám felvonulás 14 órakor kezdődik lovaskocsikkal és traktorokkal, a piactéren 17 órától kulturális programmal várnak mindenkit.
Gutorföldén szombaton tartják a hagyományos szüreti mulatságot és lecsófesztivált. A felvonulás 12.30-kor indul Rádiházáról, Náprádfán át, a szabadtári színpadig. Itt 15 órakor kezdődik a fesztiválig, 18 órától pedig a TM Rock Band zenél.
Zalaegerszeg csácsbozsoki városrészben szombaton 15.30 órakor indul a szüreti felvonulás. A menet a kastély parkjába érkezik meg, ahol kicsiket és nagyokat egyaránt gazdag program vár. A nap keretében köszöntik és megvendégelik az időseket.
Zalatárnokon szombaton 11 órakor a részt vevő járművek díszítésével kezdődik a program. 14 órától a faluháznál kulturális bemutatók várják az érdeklődőket, kzben zajlik a felvonulás is, mely a szomszédos Szentkozmadombját is érinti. A 17.30 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitó szónoka Vigh László országgyűlési képviselő lesz, majd stand up comedy és koncert következik. A napot 21 órától a Bomba bulizenekar zárja.
A pásztorok élete
Szombaton 14 és 18 óra között rendezi meg Zalaegerszegen a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház a Pásztorélet Nyitott Műhelygalériák Napja című programját. Népi játszóházi foglalkozások keretében lesz bőrkarkötő-készítés, disznó és makk nemezelése, hangkeltők faragása fűzfából és bürökből, valamint agyagbirka-készítés. Bemutatják a spanyolozást, a kutyagerinc- és szarukür-készítést, valamint kovácsolást is. Néptáncegyüttesek hosszú sora lép fel, de kistermelői kirakodó vásár, valamint pásztorételek kóstolója is várja az ingyenes program vendégeit.
Gasztrofesztivál
Orbányosfán szombaton délután rendezik meg a 3. Tusnádfürdői Gasztrofesztivált a többfunkciós szolgáltatótérben és annak udvarán. Közkívánatra lesz női-férfi otthonka szépségverseny, az erdélyi testvértelepülés, Tusnádfürdő külöttségének tagjai pedig az otthoni ízeket mutatják be.
Templomépítők
A zalaegerszegi Mindszentyneumban szombaton 16 és 17 óra között ingyenesen látogatható középkori templomépítő délután várja a kisgyermekes családokat.
Wine & Chill
Még pénteken és szombaton is tart Zalaegerszegen a Mustra Wine & Chill rendezvénysorozat. Hat vendéglóhelyen (Alibi, Csáó Béla, Contrast, Parázs, Piccolo, Spájz) az alkalomra készített ételeket lehet fogyasztani. A programhoz csatlakozott a Belvárosi Korzó kezdeményezés 14 üzlete is, melyek péntek este is hét óráig lesznek nyitva.
Aranyló Göcsej
A Nagylengyeli Termelői Piac és Kézműves Vásárt 9 és 12 óra között rendezik meg szombaton a faluháznál. Mézek, mangalica finomságok, friss tejtermékek, sajtok, pékáruk, házi szörpök, lekvárok, horgolt díszek, gyöngyékszerek és mandalák lesznek a kínálatban.
Pálfiszegen szombaton 11 órakor kezdődik a 8. Pálfiszegi Szüreti Felvonulást. A feldíszített kocsikkal, zenével és vidámsággal kísért menet a Tubolyszeg-hegyre vezet, ahol a helyi gazdák nyitott pincékkel, finom borokkal és szüreti ünnepséggel várnak mindenkit.
Barlahidán Derékszegi Zöld Túrára invitálnak mindenkit szombaton. A horgásztótól 12:30-kor lesz az indulás. Innen a Salomfai-patak mentén elsétálnak a Nagy Tőfához, majd egy kis pihenő után visszamennek a horgásztóhoz. A túrát követően frissítővel, tábortűzzel várnak mindenkit.
Zalalövőn a Berkenyés Kuckó Vendégházban (Körmendi u. 11.) őszi vendégasztallal várják az érdeklődőket szombaton 12 és 15 óra között. Chilis babot, friss házi kenyeret és puha lekváros buktát kínálnak, fejenként 3000 forintért.
Motoros találkozó
Söjtör lesz a kiindulópontja annak a nagyszabású motoros rendezvénynek, amit szombatra szervez a Söjtör Környéki Motorosok Baráti Köre. A veterán motoros találkozó 8.30 órakor kezdődik a Vöröskő vendéglőnél, majd 9.30 órakor Cseh Veronika korhű ruhás tárlatvezetést tart a Deák-kúriában. A program ünnepélyes megnyitóját 10 órakor tartják, ezt követően startol el a Deák-emléktúra, amely többek közt Keszthelyt, a zalavári történelmi emlékparkot és Zalaszabart is érinti.
Családi nap
Murarátkán szombaton szüreti felvonulással egybekötött családi napot tartanak. A program 13 órakor kezdődik a felvonulással, amelynek kiinduló pontja, s egyben a célállomása is a vendégház udvara lesz. Közben népi játszótér, játszóház, kiállítás, valamint a Becsehelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója várja az érdeklődőket. 18 órától A Jó Laci Betyár műsorát tekinthetik meg a jelenlévők.
Kincsek otthona
Szentkozmadombján, a helyi értéktár múzeumban szombaton 13 órakor Kincsek otthona címmel új kiállítás nyílik. Köszöntöt mondanak, illetve a tárlatot bemutatják Nagyné Varga Klára polgármester, Varju András, a Göcseji Falumúzeum tagintézmény-vezetője és Takáts Eszter, a helyi értéktár bizottság elnöke.
Jubileumi gálaműsor
Petrikeresztúron, a faluházban szombaton 17.30 órai kezdettel a Csalamádé Kulturális és Hagyományőrző Egyesület tartja tíz éves jubileumi gálaműsorát.
Érmebörze és kiállítás
Letenyén, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár földszinti nagytermében vasárnap 8 órakor a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja tart érembörzét. A program keretében 9 órakor I. Ferenc József pénzei címmel nyílik kiállítás. Köszöntöt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Vida László polgármester és Dömők József a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, a letenyei értéktár bizottság elnöke mondanak.
Koncertek, zenés partik
Zalaegerszegen, a Players Caféban szombaton 20.30 órától a Zaklatás zenekar ad koncertet. A Mama Africában szombaton Miller keveri a zenét. Letenyén, a kemping területén vasárnap 18 órakor a Szerencse-koncertek országos programsorozat keretében Márió és Zoltán Erika lép fel. Zalaapátiban, a Megálló Bisztróban szombaton 19 órától a Blues Emotion zenekar zenél.