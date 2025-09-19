Kóstolj murcit, bort a Wine and Chill-en, nézzél látványos műrepülő-showt – lenyűgöző a programkínálat!

Autómentes nap

Zalaszentgróton pénteken (szeptember 19.) ismét autómentes napot tartanak: egész nap színes programok várnak kicsiket és nagyokat. A program reggel fél 8-kor kerékpárdíszítő versennyel indul, majd rendőrségi előadás következik a biztonságos közlekedésről. Délelőtt aszfalt-rajzverseny, ügyességi sorversenyek és a zalaegerszegi kutyaiskola interaktív bemutatója szórakoztatja a résztvevőket, délben pedig a Szelíd Motorosok vonulnak fel. Délután kerékpáros ügyességi verseny, élő társasjáték és városi túrák színesítik, este pedig közös sportjárás zárja a napot.

A sármelléki Hévíz-Balaton reptéren szombaton reggel 9 órától rendezik a Műrepülő Világbajnokság zárónapját fantasztikus légibemutatókkal tarkítva. Fotó: Mészáros Annarózsa

Kifut a kulthajó

A keszthelyi kikötőből szombaton 10 órakor ismét kifut a Kulthajó, melyen induláskor a Helka Akusztik (a Festetics György Zeneiskola produkciója) majd vidám játékok (szókereső, rejtvény, igaz/hamis kihívás és papírhajó-futam) következnek a Festetics György Városi Könyvtár szervezésében.

Szóra bírják a köveket

A Zalacsány melletti Örvényeshegyen a Göcseji Múzeum régészei 2017 óta végeznek feltárásokat az egykori pálos kolostor területén. Az eredményekről szombaton 10 órától szakavatott munkatársak tolmácsolásában hallhatnak az érdeklődők. Találkozó az Örvényeshegy u. 13-ban.

Társasjátékok

Ingyenes társasjáték klub és felnőttmegőrző vár mindenkit szombaton 17 órától a keszthelyi Goldmark művelődési központ nagytermében.

Hungarikum fesztivál

Balatongyörökön szombaton már második alkalommal rendezik meg a festői Szépkilátó mellett a Hungarikum- és Kézműves vásárt, a „Becehegyért és Paphegyért” Egyesület szervezésében. A program 11 órakor ünnepélyes megnyitóval indul, amelyet zenés és táncos produkciók, valamint könyvbemutató követ. A nap folyamán a látogatók hungarikumokat, kézműves portékákat és hazai termelők finomságait kóstolhatják, kipróbálhatják az íjászatot, hallgathatnak utca- és népzenét, míg a Szépkilátó Büfésoron és az egyesület sátránál különleges ételek és italok várják őket. A rendezvényt 17 órakor a Hungarikum Együttes koncertje zárja.

Kulturális örökségünk

Keszthely idén is gazdag programmal csatlakozik a Kulturális Örökség Napjához. Szombat délelőtt a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely várja a látogatókat, ahol 10 és 16 óra között a gazdasági iskola történetét, valamint az állattenyésztés és a pásztorkultúra világát bemutató tárlatok tekinthetők meg. Aki mélyebben is megismerné a helyszínt, annak 11 órától és 11:45-től vezetett sétákat is tartanak. A belvárosban több különleges helyszín nyitja meg kapuit. A Pethő-házban, Keszthely legrégebbi világi épületében 13 órától rövid ismertetővel készülnek, míg a Szendrey-emlékszobában, Szendrey Júlia szülőhelyén 14 órától 16 óráig kalauzolják az érdeklődőket. A Belvárosi Múzeumok – Történelmi Panoptikum 10 és 16 óra között ingyenesen lesz látogatható, s itt a tarsolylemezek díszített világával ismerkedhetnek meg a betérők. Kiemelt eseménnyel készül a Keszthelyi Városvédő Egyesület is: 13 órától szakmai fórumot szerveznek a középkori templomokról a BME bevonásával, majd délután vezetett templomlátogatásra invitálnak. A program a Szent Miklós templomnál indul, érinti a Fő téri ferences templomot és a Szent Lőrinc templomot is, végül a Szent Márton templomnál zárul. Ez a séta ritka alkalom, hogy a város középkori örökségét szakértők segítségével fedezzék fel a résztvevők.