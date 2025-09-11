szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Buli a zalai vármegyehatáron

23 perce

Ezen a lenyűgöző fesztiválon biztos, hogy nem piszkálod majd a telefonod! Mutatjuk, miért ne hagyd ki!

Címkék#Lovas Juci#Macskapogó#Szattafeszt#őrségi falu#Kollár-Klemencz László

Ismeretterjesztő előadásokkal, vezetett erdei túrákkal és esti koncertekkel színesített kempingezős fesztivál veszi kezdetét ma az Őrség szélén, Zalától mindössze pár kilométerre. A programmal egy fiatalokból álló szervezőgárda álma válik valóra: a Szattafeszt három napjára elsősorban olyan érdeklődőket invitálnak, akik csak ritkán tudnak kiszakadnak a nagyvárosok forgatagából.

Szalay Balázs

A digitális detox biztosított, térerő ugyanis elvétve akad Szattán, ahol ma indul egy új, természetközeli fesztivál. A Zala és Vas vármegyék határán található őrségi faluban teljesen önkéntes alapon szervezik meg az első Szattafeszt eseményt. A különleges hangulatúnak ígérkező őszi, sátrazós rendezvénysorozatot többnyire egyetemistákból és nemrég végzett fiatalokból álló lelkes csapat hívta életre.

Szattafeszt Őrség
A Szattafeszt Őrségbe érkezik. A különleges helyszín felejthetetlen őszi fesztiválélményt ígér. Fotó: Szattafeszt

Önkéntes baráti közösség alakult

A programok összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy bemutassák a vidéki táj szépségét, nyugalmát, valamint az Őrség hagyományait – tudtuk meg az egyik ötletgazdától, Takács Pétertől.

- A szervezői gárda 8-10 emberből áll, mindannyian a szabadidőnkben, teljesen önkéntes alapon végezzük a feladatainkat. A jövőben sem szeretnénk nyereséget termelni a fesztivállal, hiszen azért hoztuk létre, hogy valami egyedit és maradandót alkothassunk az Őrségben – fogalmazott a Szattafeszt megálmodója.

A Szattafeszt önkéntesei és őrségi segítőik területrendezés közben a falu határában. 
Fotó: Szattafeszt

- Az elmúlt fél évben szinte megállás nélkül dolgoztunk, minden időnket és energiánkat az előkészületekbe fektettük. Szükség volt a leleményességünkre, hiszen a terület rendezésén túl az infrastruktúra feljavítását is meg kellett oldanunk. Hónapokon át építettünk, hegesztettünk, még a zuhanyzókat és a víztartályokat is saját kezűleg gyártottuk a kempingezők számára.

Új színt hoz a Szattafeszt Őrségbe

Az első Szattafeszt térerő és wifi nélkül veszi kezdetét csütörtök délután. A szervezők azt javasolják, hogy a látogatók a telefonjaikat inkább csak a felejthetetlen pillanatok megörökítésére használják.

- Az előttünk álló három nap igazi digitális detox és természetközeli élmény, amely azoknak jelenthet felüdülést, akik már nagyon unják a városi rohanást. Aki mégis szeretné tölteni a készülékeit, találhat töltőállomást, de érdemes hordozható akkumulátorokat is a hátizsákokba csomagolni. Az Őrség szívében igyekszünk a lehető legtöbbet megmutatni a vidéki élet szépségeiből úgy, hogy közben a fesztiválhangulat sem marad el – teszi hozzá Takács Péter.

Fesztivál-feeling őszre hangolva

A Szattafeszt sátrazói reggeli jógával indíthatják a napot, majd helyi mesterek tartanak kreatív workshopok keretében izgalmas bemutatókat. Az érdeklődők réteskészítést, rokkázást, tojásfestést és kertépítést tanulhatnak, a környék csodáit pedig gomba-, és gyógynövénytúrák segítségével fedezhetik fel. A fesztivál néhány napja alatt a színpadon fellép többek között a Panírband, a Macskapogó, Kollár-Klemencz László, Lovas Juci és a Frász, a Kaptza banda, a kisbetűs ünnepnapok és Temesi Blanka is.

Zalaegerszeg is fesztivál-hangulatba került nemrég. Nézze visszaa Vadpörkölt és Borfesztivál legjobb pillanatait!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu