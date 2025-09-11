Ezen a lenyűgöző fesztiválon biztos, hogy nem piszkálod majd a telefonod! Mutatjuk, miért ne hagyd ki!

A digitális detox biztosított, térerő ugyanis elvétve akad Szattán, ahol ma indul egy új, természetközeli fesztivál. A Zala és Vas vármegyék határán található őrségi faluban teljesen önkéntes alapon szervezik meg az első Szattafeszt eseményt. A különleges hangulatúnak ígérkező őszi, sátrazós rendezvénysorozatot többnyire egyetemistákból és nemrég végzett fiatalokból álló lelkes csapat hívta életre.

A Szattafeszt Őrségbe érkezik. A különleges helyszín felejthetetlen őszi fesztiválélményt ígér. Fotó: Szattafeszt

Önkéntes baráti közösség alakult

A programok összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy bemutassák a vidéki táj szépségét, nyugalmát, valamint az Őrség hagyományait – tudtuk meg az egyik ötletgazdától, Takács Pétertől.

- A szervezői gárda 8-10 emberből áll, mindannyian a szabadidőnkben, teljesen önkéntes alapon végezzük a feladatainkat. A jövőben sem szeretnénk nyereséget termelni a fesztivállal, hiszen azért hoztuk létre, hogy valami egyedit és maradandót alkothassunk az Őrségben – fogalmazott a Szattafeszt megálmodója.

A Szattafeszt önkéntesei és őrségi segítőik területrendezés közben a falu határában.

Fotó: Szattafeszt

- Az elmúlt fél évben szinte megállás nélkül dolgoztunk, minden időnket és energiánkat az előkészületekbe fektettük. Szükség volt a leleményességünkre, hiszen a terület rendezésén túl az infrastruktúra feljavítását is meg kellett oldanunk. Hónapokon át építettünk, hegesztettünk, még a zuhanyzókat és a víztartályokat is saját kezűleg gyártottuk a kempingezők számára.

Új színt hoz a Szattafeszt Őrségbe

Az első Szattafeszt térerő és wifi nélkül veszi kezdetét csütörtök délután. A szervezők azt javasolják, hogy a látogatók a telefonjaikat inkább csak a felejthetetlen pillanatok megörökítésére használják.

- Az előttünk álló három nap igazi digitális detox és természetközeli élmény, amely azoknak jelenthet felüdülést, akik már nagyon unják a városi rohanást. Aki mégis szeretné tölteni a készülékeit, találhat töltőállomást, de érdemes hordozható akkumulátorokat is a hátizsákokba csomagolni. Az Őrség szívében igyekszünk a lehető legtöbbet megmutatni a vidéki élet szépségeiből úgy, hogy közben a fesztiválhangulat sem marad el – teszi hozzá Takács Péter.

Fesztivál-feeling őszre hangolva

A Szattafeszt sátrazói reggeli jógával indíthatják a napot, majd helyi mesterek tartanak kreatív workshopok keretében izgalmas bemutatókat. Az érdeklődők réteskészítést, rokkázást, tojásfestést és kertépítést tanulhatnak, a környék csodáit pedig gomba-, és gyógynövénytúrák segítségével fedezhetik fel. A fesztivál néhány napja alatt a színpadon fellép többek között a Panírband, a Macskapogó, Kollár-Klemencz László, Lovas Juci és a Frász, a Kaptza banda, a kisbetűs ünnepnapok és Temesi Blanka is.