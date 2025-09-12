Ilyet még nem láttak, de nem is hallottak a zalai faluban

Resznek hívő közössége a Szent József templomban gyűlt össze szeptember első hétvégéjén, ahol a Szent Gellért együttes közreműködésével koncertmisét tartottak, melyen Mozart G – dúr miséjéből hangzottak el részletek. A koncertmisék a nem rendszeres templomba járó zenerajongóknak is nagy élményt adnak.

Zenei élmény Resznek templomában, képen Pete Polgár Máté plébános és a Szent Gellért együttes

Forrás: Resznek Önkormányzat



A koncertmisék megtartására a Kulturális Államtitkárság Petőfi Kulturális programja keretében lehetett pályázni az 5 ezer fő alatti településeknek. A koncertmiséről érdemes tudni, hogy zeneszerzők a mise különböző liturgikus részeire szerezték műveiket, tehát teljes mise hangzik el. Mivel misén szokásosan nem tapsolni, ezért a mise végén köszönik meg a zenészeknek a gyönyörű hangokat tapssal.