3 órája
Ilyet még nem láttak, de nem is hallottak a zalai faluban
Különleges program részesei lehettek a hívek a zalai faluban. Resznek római katolikus templomában első alkalommal tartottak koncertmisét nemrég.
Resznek hívő közössége a Szent József templomban gyűlt össze szeptember első hétvégéjén, ahol a Szent Gellért együttes közreműködésével koncertmisét tartottak, melyen Mozart G – dúr miséjéből hangzottak el részletek. A koncertmisék a nem rendszeres templomba járó zenerajongóknak is nagy élményt adnak.
A koncertmisék megtartására a Kulturális Államtitkárság Petőfi Kulturális programja keretében lehetett pályázni az 5 ezer fő alatti településeknek. A koncertmiséről érdemes tudni, hogy zeneszerzők a mise különböző liturgikus részeire szerezték műveiket, tehát teljes mise hangzik el. Mivel misén szokásosan nem tapsolni, ezért a mise végén köszönik meg a zenészeknek a gyönyörű hangokat tapssal.