56-ban rejthették el

1 órája

Padláson talált éles lőfegyvert foglalt le a rendőrség, ez lett a sorsa

Ritka eset, hogy egy múzeum olyan műtárggyal gazdagodik, amely évtizedekig ott rejtőzött az intézményben, de senki sem tudott róla. Ráadásul nem a múlt egy veszélytelen emlékéről, érméről vagy festményről van szó: az élet kioltására rossz állapotában is alkalmas éles lőfegyvert, pisztolyt találtak a munkások a keszthelyi Balatoni Múzeum padlásán.

Szabó Judit

2024 novemberében találták a lőfegyvert a Balatoni Múzeum épületének padlásterében dolgozó munkások. A maroklőfegyverről a belső vizsgálatok kiderítették, hogy nem tartozik a múzeum egyik gyűjteményébe sem. 

Fotó: Németh Péter / Forrás: Balatoni Múzeum

A rendőrség lefoglalta a fegyvert, az ügyben nyomozás indult. Németh Péter igazgató portálunknak néhány napja elmondta: Mivel a Rákosi-korszakból nem őriz pisztolyt a Balatoni Múzeum, ezért az intézmény kérvényezte, hogy a rendőrségi nyomozás lezárultával a fegyver a gyűjteményükbe kerülhessen. Ez a pisztoly hatástalanítása után megtörtént, s most már a hónap műtárgyaként látható a kihelyezett tárlóban, számolt be róla múzeum.

Fotó: Mészáros Annarózsa

 

 

