Több mint egy dalkör: 25 éve őrzik a régi szokásokat a botfai Őszirózsák
Huszonöt éves a botfai Őszirózsa Nyugdíjas Klub dalköre.
A születésnapot a közösségi házban ünnepelték, ahol Gecse Péter alpolgármester, Botfa önkormányzati képviselője köszöntötte az egybegyűlteket és elismerő oklevelet adott át a dalkör vezetőinek és tagjainak, írta Facebook-oldalán Balaicz Zoltán polgármester.
A helyi dalkör mellett fellépett a Botfai Citerazenekar, amely a dalkörrel közös dalokat is előadott, továbbá a zalabesenyői és a csácsi dalkör is. A jelenlegi és volt dalkörös tagokat ajándékkal köszöntötték a jubileum alkalmából. A nagymúltú együttes és a nyugdíjasklub olyan régi népszokások őrzője, mint a Szentcsalád-járás vagy a tollfosztás, minderről többször írtunk már hírportálunkon.
