Rangos kortárs jubileumon mutatkozik be a zalaegerszegi képzőművész

Címkék#tárlat#Budaházi Tibor#festmény

Összegzés/Számvetés címmel nyílt tárlat Budapesten, a Vándor Vigadóban az idén 30 éves Magyar Festők Társasága tagjainak alkotásaiból. A reprezentatív kiállításon 208 művész mutatkozik be, köztük a zalaegerszegi Munkácsy-díjas Budaházi Tibor festőművész. Túri Attila, az MMA elnöke mondott köszöntőt. A kiállítást Muladi Brigitta művészettörténész nyitotta meg, s a résztvevőket Stefanovits Péter, az MMA képzőművészeti tagozatvezetője köszöntötte.

Mozsár Eszter
A Magyar Festők Társasága jubileumi tárlatán Túri Attila, az MMA elnöke mondott köszöntőt. A kiállítást Muladi Brigitta művészettörténész nyitotta meg, s a résztvevőket Stefanovits Péter, az MMA képzőművészeti tagozatvezetője köszöntötte.

Forrás: Magyar Festők Társasága/FB

A Magyar Festők Társaságát 33 festőművész alapította 1995 nyarán. A jelenleg 329 fős tagsággal rendelkező szervezet a magyar festőművészek legnagyobb, országos hatáskörű szakmai szervezete. Sokszínű, változatos, stílusok egymás mellett élését bemutató gyűjteménnyel várják az érdeklődőket október 14-ig. A társaság nem helyez előtérbe egyetlen művészeti irányzatot vagy stílust sem, ellenkezőleg, a magyar festészet sokszínűségének ápolását, az egyéni törekvések támogatását tartja fontosnak. 

Budaházi Tibor Fal I. (2008) című alkotása a jubileumi tárlaton.  Forrás: Budaházi Tibor/FB

 


 

 


 

 

