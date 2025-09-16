Rangos kortárs jubileumon mutatkozik be a zalaegerszegi képzőművész

A Magyar Festők Társaságát 33 festőművész alapította 1995 nyarán. A jelenleg 329 fős tagsággal rendelkező szervezet a magyar festőművészek legnagyobb, országos hatáskörű szakmai szervezete. Sokszínű, változatos, stílusok egymás mellett élését bemutató gyűjteménnyel várják az érdeklődőket október 14-ig. A társaság nem helyez előtérbe egyetlen művészeti irányzatot vagy stílust sem, ellenkezőleg, a magyar festészet sokszínűségének ápolását, az egyéni törekvések támogatását tartja fontosnak.

Budaházi Tibor Fal I. (2008) című alkotása a jubileumi tárlaton. Forrás: Budaházi Tibor/FB







