A hétvégén már harmincharmadszor rendezik meg az Európai Madármegfigyelő Napokat

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közleménye szerint országszerte 16 megyében és a fővárosban összesen 54 helyszínen várják az érdeklődőket, akik szeretnének többet tudni az őszi madárvonulásról, illetve közreműködni az ezzel kapcsolatos adatok gyűjtésében. A programhoz már közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a lakosság segítségével zajló felmérés már két kontinenst érint.

Idén is bárki segíthet adatokat gyűjteni az őszi madárvonulásról.

Fotó: MME

Egy éve 36 országban zajlott a felmérés, melynek során 984 helyszínén több mint 3,5 millió madarat figyelt meg a 24 614 résztvevő. A program játékos verseny is az országok között, melyben hazánk hagyományosan jól szerepel.

Az összesített magyar eredmény gyarapításához nemcsak szervezett helyszíneinken lehet hozzájárulni, bárki megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait is. Kéretik feljegyezni a megfigyelés helyszínét (település, megye), a résztvevők számát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, esetleg ritka vagy érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat az MME honlapján keresztül elérhető és okostelefonon is kitölthető űrlapon kell beküldeni vasárnap (október 5.) 16 óráig.

Zalában három helyszínen figyelik a madárvonulást

A hétvégi programok részletei ugyancsak megtalálhatók az MME honlapján. Zalában három helyszínen várják az érdeklődőket. Szombaton 8 órakor a nagykanizsai Csónakázó-tónál kezdődik madármegfigyelő séta és gyűrűzési bemutató, egy órával később pedig a zalaegerszegi Gébárti-tónál, a kézművesház előtti térről indul hasonló program. a részletekről Szász Elődnél (30/562-22-12), illetve Gál Szabolcsnál (30/364-92-70) lehet érdeklődni. A harmadik rendezvény tulajdonképpen kettő, Keszthelyen, a Festetics madárpark bejáratánál ugyanis szombaton és vasárnap 10 órakor is várják a közönséget, a házigazda itt Imre Kornél (20/952-56-40) lesz.