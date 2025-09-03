Koncert
30 perce
Kossuth-díjas énekesnő lép fel ezen a zalai településen
Szeptember 6-án, szombaton 19 órakor Nován lép fel a Lakatos Mónika Folktrió a Hazám turné keretében a Gönczi Ferenc Művelődési Központban.
A koncert előtt 16 órakor rendhagyó énekórát tart a WOMEX-életműdíjas énekesnő. A nagyszabású programsorozat mind a 19 vármegyét érinti, ahol az előadások interaktív formában, óvodások, iskolások és fiatalok bevonásával valósulnak meg.
