Koncertlátogatással járulhat hozzá a zalai műemlék orgona felújításához

Dr. Finta Gergely orgonaművész és Czabán Angelika énekművész lép fel, a koncert bevételét a barlahidai műemlék orgona felújítására fordítják a szervezők. A hangversenyen többek között Händel, Bach, Mendelssohn, Strauss és Kodály Zoltán műveit hallhatja a közönség. Jegyigénylés és további információ: [email protected].



