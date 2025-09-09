Jótékonysági esemény
43 perce
Koncertlátogatással járulhat hozzá a zalai műemlék orgona felújításához
Jótékonyság orgonakoncertre várják az érdeklődőket szeptember 12-én, pénteken a Városi Hangverseny- és Kiállítóterembe, 18 órára.
Dr. Finta Gergely orgonaművész és Czabán Angelika énekművész lép fel, a koncert bevételét a barlahidai műemlék orgona felújítására fordítják a szervezők. A hangversenyen többek között Händel, Bach, Mendelssohn, Strauss és Kodály Zoltán műveit hallhatja a közönség. Jegyigénylés és további információ: [email protected].
