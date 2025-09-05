szeptember 5., péntek

Várják a híveket

1 órája

Aranymisés atya celebrálja a búcsúi szentmisét

Címkék#búcsúszentlászló#Zala Brass#szentmise#Fliszár Károly#Kisboldogasszony-búcsú

Varga Lívia

Szeptember 7-én, vasárnap rendezik meg a Kisboldogasszony-búcsút a búcsúszentlászlói kegytemplomban. Ez alkalomból 9 órakor Tóth Gábor atya, 11 órakor pedig Fliszár Károly aranymisés atya mutat be szentmisét. Az ünnepi alkalmat a kegytemplom kórusa és a Zala Brass fúvósegyüttes közreműködése teszi még emelkedettebbé.

Vasárnap a Kisboldogasszony-búcsú alkalmából két szentmisét is tartanak a búcsúszentlászlói kegytemplomban.
Fotó: Halász Gábor


 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
