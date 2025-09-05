Aranymisés atya celebrálja a búcsúi szentmisét

Szeptember 7-én, vasárnap rendezik meg a Kisboldogasszony-búcsút a búcsúszentlászlói kegytemplomban. Ez alkalomból 9 órakor Tóth Gábor atya, 11 órakor pedig Fliszár Károly aranymisés atya mutat be szentmisét. Az ünnepi alkalmat a kegytemplom kórusa és a Zala Brass fúvósegyüttes közreműködése teszi még emelkedettebbé.

Fotó: Halász Gábor