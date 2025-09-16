Kamarakiállítás
1 órája
Régészetről szóló kiállítás nyílik a zalai város múzeumában
A Thúry György Múzeum Fő utcai épületébe várják a kamarakiállítás látogatóit
Fotó: Szakony Attila
Nagykanizsán a Thúry György Múzeumban szeptember 18-án, csütörtökön 10 órakor a kulturális örökség napjai alkalmából nyílik meg a Fél évszázad a régészet szolgálatában – Dr. Horváth László munkássága Nagykanizsán című kamarakiállítás. Az esemény látogatóit dr. Száraz Csilla múzeumigazgató köszönti, majd Szmodics-Tugya Beáta történész-archeozoológus, a tárlat kurátora szól a vendégekhez. A kulturális műsorban a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI tanárai: Jakobovics Árpád (hegedű) és Simo Márta (zongora) lépnek fel.
