Régészetről szóló kiállítás nyílik a zalai város múzeumában

Benedek Bálint
A Thúry György Múzeum Fő utcai épületébe várják a kamarakiállítás látogatóit

Fotó: Szakony Attila

Nagykanizsán a Thúry György Múzeumban szeptember 18-án, csütörtökön 10 órakor a kulturális örökség napjai alkalmából nyílik meg a Fél évszázad a régészet szolgálatában – Dr. Horváth László munkássága Nagykanizsán című kamarakiállítás. Az esemény látogatóit dr. Száraz Csilla múzeumigazgató köszönti, majd Szmodics-Tugya Beáta történész-archeozoológus, a tárlat kurátora szól a vendégekhez. A kulturális műsorban a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI tanárai: Jakobovics Árpád (hegedű) és Simo Márta (zongora) lépnek fel.

 

