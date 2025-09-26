Nem bírod a hőséget? Ez a zalaegerszegi szakkör csak a legkitartóbbaknak való (galéria, videó)

A kézi kovácsolás mesterségébe a zalaegerszegi Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház közelmúltbeli nagy rendezvényén az érdeklődők is betekinthettek. Horváth Márk díszműkovács, a Kovács Stúdió vezetője és szakoktatója elmondta, hogy a hétvégi kétnapos szakkörük egybeesett az alkotóház programjával, így a szombati napon csatlakoztak hozzá. A kovácsművészeti szakkörbe az ország minden tájáról érkeznek résztvevők, van, aki az erdélyi Sepsiszentgyögyről jár ide. Az elmúlt két és fél évben, amióta vezeti a szakkört, jól összekovácsolódott a csapat. A tagok többségét régi visszatérők teszik ki, de mindig vannak újak is.

Megtartotta soros szakkörét a zalaegerszegi Kovács Stúdió, ahol a kézi kovácsolás mesterségét sajátíthatják el a résztvevők.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Kézi kovácsolás: aki műveli, az szereti is

Aki műveli, illetve el akarja sajátítani ezt a mesterséget, az szereti is. Az alkotás szépsége a leginkább vonzó benne, mert nincs két egyforma munka, s mindig gondolkodni kell. Van benne kihívás, hiszen hidegen kemény az anyag, de a vörösen izzó vasat már könnyen lehet hajlítani. Szenvedélyt kíván meg, mert aki nem erre született, lemorzsolódik, mert nem bírja a meleget, az erős fizikai munkát, a zajokat, a szagokat, a füstöt. Aki meg bele van bolondulva, azt meg ostorral sem lehetne elhajtani. A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal tárgyalások folynak arról, hogy a kézi kovácsolásból szakképzés is legyen, ne csak szakkör, mondta el Horváth Márk.