Négy napra Keszthely lesz a tánc fővárosa

Szeptember közepén ismét a táncé a főszerep Keszthelyen: 2025. szeptember 11–14. között immár huszonharmadik alkalommal kerül megrendezésre a Keszthelyi Táncpanoráma. A Balaton Színház és a Nemzeti Táncszínház közös szervezésében életre hívott fesztivál a magyar táncművészet legjavát hozza el a Balaton partjára – klasszikus mesebalettől a néptáncon és latin ritmusokon át a kortárs balettig.

A Keszthelyi Táncpanoráma minden évben bizonyítja, hogy a tánc nemcsak színházi élmény, hanem közösségi ünnep is

Forrás: Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

A rendezvény célja, hogy a helyiek és az idelátogató turisták egyaránt ízelítőt kapjanak abból, mennyire sokszínű, pezsgő és inspiráló világ a tánc. Nem véletlen, hogy a fesztivált évről évre nagy érdeklődés övezi: Keszthely ilyenkor valóban a „Balaton táncfővárosává” válik.

Program – 23. Keszthelyi Táncpanoráma

Helyszín: Balaton Színház (Keszthely, Fő tér 3.)

(egy ingyenes kísérőprogram a Fő téren is várja a közönséget)

szeptember 11. (csütörtök)

11:00 és 14:00 – Jancsi és Juliska – Bozsik Yvette Társulat

(jegyár: 2 900 Ft, pedagógusoknak 20% kedvezmény)

szeptember 12. (péntek)

19:00 – Transylvania Express – Fitos Dezső Társulat

(jegyár: 3 500–5 500 Ft)

szeptember 13. (szombat)

19:00 – Café Brasil – GG Tánc Eger

(jegyár: 3 500–5 500 Ft)

20:00 – Lábujjhegyen – Zenéről és táncról, párban – Megyeri Léna & Bősze Ádám

(Fő tér, ingyenes program)

szeptember 14. (vasárnap)

19:00 – Jelenetek a házasságról – Szegedi Kortárs Balett

(jegyár: 4 500–5 900 Ft)

Kísérőprogramként szeptember 12–30. között a Balaton Színház Simándy-termében látható a „Lendületben” című kiállítás, amely a Fitos Dezső Társulat munkásságát mutatja be.

Jelenet a Cafe Brasil előadásból

Fotó: Gal Gabor fotoda.hu / Forrás: Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

Miért érdemes ott lenni?

A Táncpanoráma minden évben bizonyítja, hogy a tánc nemcsak színházi élmény, hanem közösségi ünnep is. Idén a mesés balett, a sodró erejű néptánc, a brazil hangulatú latin est és a szívhez szóló kortárs balett váltják egymást a színpadon – közben pedig a Fő téren egy könnyed, zenés-táncos esttel várják a közönséget.

Aki tehát szeptember második hétvégéjén Keszthelyen jár, annak érdemes beülni legalább egy előadásra. Mert van valami varázslatos abban, amikor a Balaton-parti városban a tánc uralja a teret – és négy napra tényleg minden mozdulat egy kicsit a miénk is lesz.