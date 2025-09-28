szeptember 28., vasárnap

Halis-könyvtár

2 órája

Kalandos és izgalmas utazás Erikkel – nagyszerű program gyerekeknek, felnőtteknek a zalai városban

Benedek Bálint
Kalandos és izgalmas utazás Erikkel – nagyszerű program gyerekeknek, felnőtteknek a zalai városban

Az Erik utazása című könyvet Tizedes Anita Nagykanizsán is bemutatja

Fotó: ZH

Nagykanizsán, a Halis-könyvtárban október 2-án, csütörtökön 18 órakor Anita Cabo író-olvasó találkozó keretében mutatja be az Erik utazása című ifjúsági regényét. A nagykanizsai származású Tizedes Anita (Anita Cabo) nemrégiben jelentkezett első ifjúsági regényével, melyről portálunk is beszámolt. A regényről a szerző akkor többek között elmondta: nemcsak kalandos és szórakoztató, hanem „suttyomban” nevelő hatással is bír, és nem mellesleg a szülők számára is élvezetes.

 

