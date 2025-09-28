Halis-könyvtár
2 órája
Kalandos és izgalmas utazás Erikkel – nagyszerű program gyerekeknek, felnőtteknek a zalai városban
Az Erik utazása című könyvet Tizedes Anita Nagykanizsán is bemutatja
Fotó: ZH
Nagykanizsán, a Halis-könyvtárban október 2-án, csütörtökön 18 órakor Anita Cabo író-olvasó találkozó keretében mutatja be az Erik utazása című ifjúsági regényét. A nagykanizsai származású Tizedes Anita (Anita Cabo) nemrégiben jelentkezett első ifjúsági regényével, melyről portálunk is beszámolt. A regényről a szerző akkor többek között elmondta: nemcsak kalandos és szórakoztató, hanem „suttyomban” nevelő hatással is bír, és nem mellesleg a szülők számára is élvezetes.
