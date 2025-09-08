szeptember 8., hétfő

Vadászom! Utamból kotródj!

1 órája

Viszontagságos történet – A kis Vuk és társai a zalaegerszegi színpadon (galéria)

Címkék#Hevesi Sándor Színház#vuk#színház

Szeptember 8-án, hétfőn délelőtt mutatta be a Hevesi Sándor Színház a nagyszínpadon legújabb zenés játékát. A Vadászom! Utamból kotródj! című ifjúsági musicalt Szemenyei János rendezte. A darab aktualitását nem is adhatta volna jobban más, mint Fekete István születésének 125. évfordulója, no és a hétvégén megrendezett gasztronómiai, vadászati fesztivál.

Mozsár Eszter

Kevés olyan figurája van az ifjúsági irodalomnak, mint a kis elárvult róka. Dargay Attila rajzfilmjén nőttünk fel, a mai gyerekek pedig színházi musical változatban ismerhetik meg a vadászok elől menekülő rókacsalád viszontagságos történetét. Az ifjúsági musical főbb szerepeiben Ticz András (Vuk) Majos Simon és Sabján Olivér (Kölyök Vuk), Kovács Virág (Nyau), Baj László (Karak), Támadi Anita (Csele), Tóth Eszter és Wagner Aisa (Kis Csele), Szakály Aurél (Sut), Fritz Attila (Gúnár), Dura Veronika (Tojó), Bot Gábor (Vahúr), Hertelendy Attila (Kag/Simabőrű), Debrei Zsuzsanna (Íny, Margit), valamint Bellus Attila (Barna bácsi) látható. 

A darab sokkal több, mint egyszerű gyermekmese. Fotó: Pezzetta Umberto

Az ifjúsági musical több, mint mese

A díszlet Vízvárdi András, a jelmez pedig Simonyi-Lengyel Míra munkáját dicséri. A darab sokkal több, mint egyszerű gyermekmese. „Együtt lélegzeni a fülbemászó dallamokkal, ülni izgatottan a fenekünkön az élet feneketlen mélységei fölött – ahogy macska függ a fán –, s végül a tanulságokat dúdolva ballagni haza a változó hold alatt… Kell ennél több?”. A fiataloknak szóló drámapedagógiáról is beszélgettünk Mihály Péter művészeti vezetővel a Zaol-podcast legutóbbi adásában. 

Vuk története a zalaegerszegi színházban

Fotók: Pezzetta Umberto

 

