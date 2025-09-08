Viszontagságos történet – A kis Vuk és társai a zalaegerszegi színpadon (galéria)

Kevés olyan figurája van az ifjúsági irodalomnak, mint a kis elárvult róka. Dargay Attila rajzfilmjén nőttünk fel, a mai gyerekek pedig színházi musical változatban ismerhetik meg a vadászok elől menekülő rókacsalád viszontagságos történetét. Az ifjúsági musical főbb szerepeiben Ticz András (Vuk) Majos Simon és Sabján Olivér (Kölyök Vuk), Kovács Virág (Nyau), Baj László (Karak), Támadi Anita (Csele), Tóth Eszter és Wagner Aisa (Kis Csele), Szakály Aurél (Sut), Fritz Attila (Gúnár), Dura Veronika (Tojó), Bot Gábor (Vahúr), Hertelendy Attila (Kag/Simabőrű), Debrei Zsuzsanna (Íny, Margit), valamint Bellus Attila (Barna bácsi) látható.

A darab sokkal több, mint egyszerű gyermekmese. Fotó: Pezzetta Umberto

Az ifjúsági musical több, mint mese

A díszlet Vízvárdi András, a jelmez pedig Simonyi-Lengyel Míra munkáját dicséri. A darab sokkal több, mint egyszerű gyermekmese. „Együtt lélegzeni a fülbemászó dallamokkal, ülni izgatottan a fenekünkön az élet feneketlen mélységei fölött – ahogy macska függ a fán –, s végül a tanulságokat dúdolva ballagni haza a változó hold alatt… Kell ennél több?”. A fiataloknak szóló drámapedagógiáról is beszélgettünk Mihály Péter művészeti vezetővel a Zaol-podcast legutóbbi adásában.