Tárlat a színházban

28 perce

Mozgás, élmények és most kiállítás - figyelnek az idősekre a zalai városban (galéria)

Több éves hagyományt követve idén is kiállítás nyílt a zalai, zalaegerszegi idősek alkotásaiból hétfőn a Hevesi Sándor Színházban. Az Idősek Hónapja programsorozat részeként nézhetjük meg a különféle technikákkal készült műveket, így például fotókat, festményeket, textil alkotásokat és kisplasztikákat láthatunk a november elejéig látogatható tárlaton.

Mozsár Eszter
Mozgás, élmények és most kiállítás - figyelnek az idősekre a zalai városban (galéria)

A nyugdíjas alkotók, művészek ismét megmutatták, hogy miként figyelik a világot.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A felhívást korábban a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége zalai szervezete tette közé, hatodik alkalommal szervezték a programot. A rendezvényen dr. Kocsis Gyula, a szövetség országos elnök-helyettese és megyei elnöke, valamint Balaicz Zoltán polgármester, Zalaegerszeg Idősügyi Tanácsának elnöke köszöntötte a résztvevőket. A munkákat Iványi Ildikó kulturális elnök méltatta. 

Idős alkotók kiállítása a színházban

Fotók: Pezzetta Umberto


 

 

