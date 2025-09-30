Mozgás, élmények és most kiállítás - figyelnek az idősekre a zalai városban (galéria)

A felhívást korábban a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége zalai szervezete tette közé, hatodik alkalommal szervezték a programot. A rendezvényen dr. Kocsis Gyula, a szövetség országos elnök-helyettese és megyei elnöke, valamint Balaicz Zoltán polgármester, Zalaegerszeg Idősügyi Tanácsának elnöke köszöntötte a résztvevőket. A munkákat Iványi Ildikó kulturális elnök méltatta.