Szenzáció: bemutatják a zalai polgármester hegedűjét
A nagykanizsai Thúry György Múzeum Fő utcai épületébe várják a látogatókat
Fotó: Szakony Attila
Nagykanizsán, a Thúry György Múzeum és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI szervezésében, a múzeum Fő úti épületében szeptember 30-án, kedden 16.30-kor a zene világnapja alkalmából a hét zenei műtárgyát mutatják be. Az ingyenesen látogatható Zenél a város elnevezésű program keretében a vendégeket dr. Száraz Csilla, a múzeum igazgatója köszönti, majd Kunics Zsuzsanna történész-muzeológus mutatja be dr. Krátky István néhai nagykanizsai polgármester hegedűjét. A kulturális műsorban a zeneiskola tanárai, Jakobovics Árpád (hegedű) és Simo Márta (zongora) ad műsort.
