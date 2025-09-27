szeptember 27., szombat

Szenzáció: bemutatják a zalai polgármester hegedűjét

Címkék#Thúry György Múzeum#Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés AMI#Dr Krátky István#hegedű

Szenzáció: bemutatják a zalai polgármester hegedűjét

A nagykanizsai Thúry György Múzeum Fő utcai épületébe várják a látogatókat

Fotó: Szakony Attila

Nagykanizsán, a Thúry György Múzeum és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI szervezésében, a múzeum Fő úti épületében szeptember 30-án, kedden 16.30-kor a zene világnapja alkalmából a hét zenei műtárgyát mutatják be. Az ingyenesen látogatható Zenél a város elnevezésű program keretében a vendégeket dr. Száraz Csilla, a múzeum igazgatója köszönti, majd Kunics Zsuzsanna történész-muzeológus mutatja be dr. Krátky István néhai nagykanizsai polgármester hegedűjét. A kulturális műsorban a zeneiskola tanárai, Jakobovics Árpád (hegedű) és Simo Márta (zongora) ad műsort.

 

