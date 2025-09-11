Egyszerre van jelen kiállításokon, vásárokon és a református templomban (galéria)

Hácskó Imréné Zsuzsa hetési szőttes készítő kiállításának megnyitóján Horváth László, Lenti polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A tárlatot Devecz Zsuzsanna, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: a kiállítás egyben főhajtást egy életmű előtt, amely példaszerű szakmai hűséggel és emberi alázattal őriz meg, és ad tovább egy letűnni nem akaró tudást. A hetési szőttes utolsó, hiteles készítője idén a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

Hácskó Imréné kiállítását Devecz Zsuzsanna nyitotta meg

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Hácskó Imréné a hetési szőttes készítés utolsó hiteles képviselője

Hácskó Imréné 1982-ben került a Lenti Hetési Szövőüzembe, 1996-tól vállalkozóként, saját műhelyében folytatta a mesterséget. Szőttesei kiállítótermekben, múzeumokban, közösségi terekben, valamint szülőfalujában Szentgyörgyvölgyön, a falu református templomában is jelen vannak, utóbbi helyen kék színben, hogy illeszkedjenek a mennyezet festett kazettáihoz.