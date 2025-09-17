Egy csepp Róma
1 órája
Grafikusművész kiállítása a zalai város Egry-galériájában
Gál Barbara grafikusművész kiállítása nyílik a nagykanizsai Egry-galériában
Fotó: Szakony Attila
Nagykanizsán az Egry József Galéria és nyitott műteremben szeptember 17-én szerdán 18 órakor "Zala Rómában, Róma Zalában" címmel nyílik meg Gál Barbara grafikusművész kiállítása. A tárlaton Balogh László önkormányzati képviselő köszönti a megjelenteket, a kiállítás október 31-ig péntekig látogatható.
Ezt ne hagyja ki!Zaol-podcast
2025.08.31. 19:30
Nem kell művésznek lenned: az új Egry-galéria mindenki előtt nyitva áll
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre