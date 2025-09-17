szeptember 17., szerda

Egy csepp Róma

1 órája

Grafikusművész kiállítása a zalai város Egry-galériájában

Címkék#Grafikusművész#Nagykanizsa#Balogh László

Benedek Bálint
Gál Barbara grafikusművész kiállítása nyílik a nagykanizsai Egry-galériában

Fotó: Szakony Attila

Nagykanizsán az Egry József Galéria és nyitott műteremben szeptember 17-én szerdán 18 órakor "Zala Rómában, Róma Zalában" címmel nyílik meg Gál Barbara grafikusművész kiállítása. A tárlaton Balogh László önkormányzati képviselő köszönti a megjelenteket, a kiállítás október 31-ig péntekig látogatható.

 

