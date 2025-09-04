58 perce
FlowBalaton: rokon lelkek a bemutatkozó művészek, imádják a magyar tengert
Ég és föld között születik találkozás művészet és természet között Keszthelyen. A FlowBalaton alkotóközösség új kiállítása a Balaton Színházban nyitja meg kapuit, ahol festmények, fafaragások, fotók és különleges textilmunkák idézik meg a tó varázsát és az emberi kapcsolódás erejét.
Szeptember 5-én 17 órakor újabb különleges művészeti élmény érkezik a Balaton partjára: a FlowBalaton alkotóközösség legfrissebb, „Ég és Föld között” című tárlata nyílik meg ünnepélyes keretek között a keszthelyi Balaton Színházban.
FlowBalaton: Ég és Föld között
A 15 fős művészcsoport ezúttal is sokszínűségét villantja meg:
- festmények – Miklós Hajnal, Németh Ida és Péter Beatrix vásznain,
- fafaragások – Boros József és Pethő Sándor keze nyomán,
- fotók – Kónya Péter és Koltai Viktória objektívén keresztül,
- különleges makramé – Punk Zsófia „boldogságkapuja” formájában.
A megnyitón Koltai Viktória, a FlowBalaton ötletgazdája és motorja, valamint Bardócz L. Csaba dalköltő kalauzolják a látogatókat a közösség világába.
Egy közösség, amely a Balatonból merít
A FlowBalaton 2023 novemberében született, olyan alkotók összefogásával, akik nemcsak a művészetben, hanem a Balaton iránti szeretetben és elköteleződésben is rokon lelkek. Számukra a természetközeliség, a fenntarthatóság és az emberléptékűség nem csupán üzenet, hanem mindennapi gyakorlat is – amit műveiken keresztül kívánnak továbbadni mindazoknak, akik nyitottak erre a szemléletre.
Hol és mikor?
A tárlat szeptember 5. és október 15. között látogatható a Balaton Színház Básti- és Kacsóh-termében, valamint az emeleti folyosón, a jegypénztár nyitva tartási idejében és rendezvények alkalmával.