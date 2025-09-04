szeptember 4., csütörtök

FlowBalaton: rokon lelkek a bemutatkozó művészek, imádják a magyar tengert

Ég és föld között születik találkozás művészet és természet között Keszthelyen. A FlowBalaton alkotóközösség új kiállítása a Balaton Színházban nyitja meg kapuit, ahol festmények, fafaragások, fotók és különleges textilmunkák idézik meg a tó varázsát és az emberi kapcsolódás erejét.

Mészáros Annarózsa

Szeptember 5-én 17 órakor újabb különleges művészeti élmény érkezik a Balaton partjára: a FlowBalaton alkotóközösség legfrissebb, „Ég és Föld között” című tárlata nyílik meg ünnepélyes keretek között a keszthelyi Balaton Színházban.

FlowBalaton Ég és Föld között
A FlowBalaton közösség Ég és Föld között tárlata péntektől látható a Balaton Színházban
Forrás: FlowBalaton

FlowBalaton: Ég és Föld között

A 15 fős művészcsoport ezúttal is sokszínűségét villantja meg:

  • festmények – Miklós Hajnal, Németh Ida és Péter Beatrix vásznain,
  • fafaragások – Boros József és Pethő Sándor keze nyomán,
  • fotók – Kónya Péter és Koltai Viktória objektívén keresztül,
  • különleges makramé – Punk Zsófia „boldogságkapuja” formájában.

A megnyitón Koltai Viktória, a FlowBalaton ötletgazdája és motorja, valamint Bardócz L. Csaba dalköltő kalauzolják a látogatókat a közösség világába.

Egy közösség, amely a Balatonból merít

A FlowBalaton 2023 novemberében született, olyan alkotók összefogásával, akik nemcsak a művészetben, hanem a Balaton iránti szeretetben és elköteleződésben is rokon lelkek. Számukra a természetközeliség, a fenntarthatóság és az emberléptékűség nem csupán üzenet, hanem mindennapi gyakorlat is – amit műveiken keresztül kívánnak továbbadni mindazoknak, akik nyitottak erre a szemléletre.

Hol és mikor?

A tárlat szeptember 5. és október 15. között látogatható a Balaton Színház Básti- és Kacsóh-termében, valamint az emeleti folyosón, a jegypénztár nyitva tartási idejében és rendezvények alkalmával.

 

