A keszthelyi Festetics György Zeneiskola friss energiával indította el a 2025/26-os tanévet, mégpedig megújult falak között. Az intézmény hosszú évek után végre birtokba vehette a korszerűsített épületet, amely nemcsak esztétikus, hanem gazdaságosan és környezetbarát módon működik.

– Óriási dolog, hogy mindezt három tanév alatt sikerült megvalósítani, hiszen hosszú évtizedek alatt nem történt ilyen mértékű rekonstrukció – hangsúlyozta Babos Lajos igazgató. A beruházás első szakasza 2022-ben indult az önkormányzat pályázati támogatásával: ekkor történt meg az épület szigetelése, a tető cseréje és a fűtéskorszerűsítés. Ezután következtek a belső munkálatok, lépésről lépésre, a hangversenyterem teljes megújulásától a villamoshálózat cseréjéig.

2025 szeptemberében végre eljutottunk odáig, hogy a gyerekek egy korszerű, esztétikus és tiszta épületben kezdhették meg a tanévet -mondta Babos Lajos, a keszthelyi Festetics György Zeneiskola igazgatója

Fotó: Mészáros Annarózsa

Festetics György Zeneiskola: rekordlétszámú növendék

A zeneiskolát idén szeptemberben ismét rekord számú diák választotta.

– Ötszázhatvan növendékünk van, ami hatalmas szám. Nagy öröm, hogy ennyien választják a zeneoktatást – mondta az igazgató.

A gyerekeket több mint húsz főállású pedagógus, részmunkaidős és óraadó tanárok tanítják, így mintegy harminc fős tantestület biztosítja a szakmai hátteret a keszthelyi régi-új épületben és a kihelyezett tagozatokon.

Új szakmai munkacsoport indult

A hangszeres képzés kínálata továbbra is széles, és egy újdonság is van: megalakult a Zeneismeret Munkacsoport.

– Ez a csoport az elméleti oktatásra fókuszál. Vezetője fiatal kolléganőnk, Major Vera, aki tavaly kezdett nálunk tanítani – emelte ki Babos Lajos.

560 növendék muzsikál a felújított falak között

Fotó: Mészáros Annarózsa

Gazdag koncertélet és ünnepi tervek

A felújított iskola nemcsak a tanításnak ad otthont, hanem pezsgő kulturális központként is működik. Október 1-jén, a zene világnapján délelőtt matinékoncert várja az általános iskolásokat, este pedig ingyenes hangverseny a város lakóit a Balaton Színházban.

A programok sora itt nem ér véget: rendszeres növendékhangversenyek, a Zala vármegyei Vonóstalálkozó, valamint a Helikoni Ünnepségek komolyzenei kategóriájának szervezése is a tanév részét képezi.

Pótlásra vár a 60 éves jubileum

Az iskola 1964-ben alakult, így tavaly ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. A jubileumi rendezvény azonban elmaradt a felújítás miatt.