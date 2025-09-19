szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+23
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A legmenőbb #vintage fotóidat itt lőheted!

29 perce

Kapd magadra a századfordulós cuccot! A könyvtárban találod, s máris jöhet a fénykép

Címkék#L ’ ara Szal#MT Produkció#Szeibert Eszter#városi könyvtár

Időutazásra invitálja az olvasókat a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár. A bibliotéka korhű sarkában a századfordulós nosztalgia hangulatát élhetik át a látogatók. Az akkor hagyományos öltözék kiegészítőit bárki felpróbálhatja, s egy fotóval időtlenné is teheti az élményt.

Keszey Ágnes
Kapd magadra a századfordulós cuccot! A könyvtárban találod, s máris jöhet a fénykép

Fotó: Fejér György Városi Könyvtár

De hogyan kerülnek ruhák a könyvtárba? A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár hétfőn mutatta be Szarka Lajos kutató Simon Böske naplójának második kiadását. Az első magyar Miss Európa életét felidéző kötetről szóló esten valósággal megelevenedett az 1900-as évek első felének világa: jive és charleston táncot roptak az MT Produkció fiataljai, s a Szeibert Eszter (L’ara Szalon) elegáns, korhű ruháit is megcsodálhatták a jelenlevők. Az ezekhez illő kellékeket, a korabeli divatos kiegészítőket ölthetik magukra a nosztalgiára vágyók még ezen a héten, a könyvtár nyitvatartási idejében. Az 1930-as évekbe repít az a minikiállítás is, mely a hajdani szépségkirálynő életének különleges pillanatai mutatja be.

Fotó: Fejér György Városi Könyvtár

Aki pedig még valóságosabbá akarja tenni az időutazást – mintha csak egy régi album lapjáról lépett volna elő – akár szelfit is készíthet magáról, vagy akár tetőtől-talpig megörökíttetheti magát a fotósarokban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu