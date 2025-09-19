Kapd magadra a századfordulós cuccot! A könyvtárban találod, s máris jöhet a fénykép

De hogyan kerülnek ruhák a könyvtárba? A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár hétfőn mutatta be Szarka Lajos kutató Simon Böske naplójának második kiadását. Az első magyar Miss Európa életét felidéző kötetről szóló esten valósággal megelevenedett az 1900-as évek első felének világa: jive és charleston táncot roptak az MT Produkció fiataljai, s a Szeibert Eszter (L’ara Szalon) elegáns, korhű ruháit is megcsodálhatták a jelenlevők. Az ezekhez illő kellékeket, a korabeli divatos kiegészítőket ölthetik magukra a nosztalgiára vágyók még ezen a héten, a könyvtár nyitvatartási idejében. Az 1930-as évekbe repít az a minikiállítás is, mely a hajdani szépségkirálynő életének különleges pillanatai mutatja be.

Fotó: Fejér György Városi Könyvtár

Aki pedig még valóságosabbá akarja tenni az időutazást – mintha csak egy régi album lapjáról lépett volna elő – akár szelfit is készíthet magáról, vagy akár tetőtől-talpig megörökíttetheti magát a fotósarokban.