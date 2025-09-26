szeptember 26., péntek

Évadnyitó

1 órája

Ha elkalandozik a figyelem, a bábművészek segítenek újra fókuszálni (galéria)

Szombaton 17 órakor indul az új évad a zalaegerszegi teátrumban. A Griff Bábszínház idei első előadása valódi kísérletezés során készült, a forgatókönyv a próbasorozat folyamán született. A Hahó! Halló! Figyelem! című előadást Varsányi Péter rendezte. Felvételünk a fotóspróbán készült.

Mozsár Eszter
Az új darabot szombaton láthatják először a gyerekek, akik bizonyára nagyon figyelnek majd.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az előadásban Matola Norbert, Stekbauer-Hanzi Réka, Szilinyi Arnold, Tőrös Szilvia és Vári Vivien játszik. Zeneszerző Bartokos Botond, látványtervező Molnár Anna, dramaturg Elefánti Emma, s a darab létrejöttéhez színházi nevelési szakértőként Patonay Anitát kérték fel. 

Hahó! Halló! Figyelem! - Bemutató a Griff Bábszínházban

Fotók: Pezzetta Umberto

 

