Évadnyitó 1 órája

Ha elkalandozik a figyelem, a bábművészek segítenek újra fókuszálni (galéria)

Szombaton 17 órakor indul az új évad a zalaegerszegi teátrumban. A Griff Bábszínház idei első előadása valódi kísérletezés során készült, a forgatókönyv a próbasorozat folyamán született. A Hahó! Halló! Figyelem! című előadást Varsányi Péter rendezte. Felvételünk a fotóspróbán készült.

Az új darabot szombaton láthatják először a gyerekek, akik bizonyára nagyon figyelnek majd. Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az előadásban Matola Norbert, Stekbauer-Hanzi Réka, Szilinyi Arnold, Tőrös Szilvia és Vári Vivien játszik. Zeneszerző Bartokos Botond, látványtervező Molnár Anna, dramaturg Elefánti Emma, s a darab létrejöttéhez színházi nevelési szakértőként Patonay Anitát kérték fel.

Hahó! Halló! Figyelem! - Bemutató a Griff Bábszínházban Fotók: Pezzetta Umberto

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!