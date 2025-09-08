szeptember 8., hétfő

Kiállítás

1 órája

Egy élet a szövés szolgálatába

Címkék#Devecz Zsuzsanna#Zala Megyei Népművészeti Egyesület#iparművész

Korosa Titanilla

Szeptember 9-én, kedden 18 órai kezdettel nyílik meg Hácskó Imréné népi iparművész kiállítása Lentiben a városi könyvtárban. Az eseményen köszöntőt mond Horváth László, Lenti polgármestere, a tárlatot Devecz Zsuzsanna, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitja meg. A kiállítás megnyitóján közreműködik Hácskó Franciska, Hácskó Benedek, Szabó Maja és Hácskó Bendegúz.

 

