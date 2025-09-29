szeptember 29., hétfő

Nézz fel az égre!

1 órája

Zalai középiskolások figyelem! Elindult a nagy válogatóverseny – így juthatsz el Hanoiba

Címkék#diákolimpiai#Vietnámban#asztrofizikai diákolimpia#álom#erőpróba

Megkezdődött az Athletica Galactica válogatóverseny, amelyre november 3-ig várják a középiskolás diákok jelentkezését, írja közleményében az MTI. Cél a 2026-ban, Vietnámban rendezendő Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia.

Keszán-Dopita Tünde

A háromfordulós megmérettetés legjobbjai képviselik majd hazánkat a 2026-os Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián, amelyet Hanoiban rendeznek. Ha te is vágysz a diákolimpiára, ne tétovázz!

diákolimpia

Fotó: Oscar Gutierrez Zozulia / Forrás:  Getty Images

A 2026-os Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Vietnámban lesz 

A háromfordulós megmérettetés legjobbjai képviselik majd hazánkat a 2026-os Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián, amelyet Hanoiban rendeznek meg.

Az online fordulókból a legjobb 25–30 tanuló jut a márciusi, jászberényi döntőbe. Innen 10–12 diák kerül be a diákolimpiai keretbe, közülük választják ki azt az öt főt, akik Vietnám fővárosában mérik össze tudásukat a világ fiatal csillagászaival.

Miért is érdemes indulni egy ilyen versenyen, ha középiskolás vagy?

  • Ha matematikában, fizikában, informatikában tehetséges vagy, rajongasz a csillagászatért, és olyan álmokat dédelgetsz, hogy csillagász legyél, elég, ha csak erőpróbának tekinted a versenyt, itt a helyed!
  • Különböző szinteken felkészítő szakkörök indulnak országszerte, ezeket online is követheted.
  • Biztos látjátok ti is, hogy a csillagászat, az űrkutatás újabb forradalmát éli. Igen nagy az érdeklődés e tudományterületek eredményei iránt.

További részletek a versenyről a https://athleticagalactica.hu/felhivas-2025-2026-evad oldalon olvashatók.

 

